Pochybnosti o nákupe hasičských áut trvajú, poslanci sa vydajú na prieskum v Hasičskom a záchrannom zbore

„Pán prezident Hasičského a záchranného zboru je absolútne fundovaný človek. Je to hasič, ktorý si vyslovene vyšliapal tú cestu až na prezídium, a ja jemu osobne stopercentne dôverujem. On ma ubezpečil, že všetko je v poriadku, a podporil nás k tomu, aby sme schválili tento prieskum. Takže vychádzam z toho, že by malo byť všetko v poriadku, ale presne na to slúži takýto prieskum, aby sme mali možnosť sa o tom presvedčiť,“ uviedol Glück. Za uznesenie, ktorým členovia výboru vykonanie prieskumu schválili, hlasovali aj koaliční poslanci.Čítajte viac Hasičské autá za milióny vyvolali otázniky. Opozícia varuje pred nákupmi na mieru, šéf hasičov ani vnútro problém nevidia
Krúpa priblížil, že prieskum bude slúžiť na preverenie pochybností o stave nakúpených vozidiel aj na kontrolu financovania nákupu. Spoločnosť LRK Trading, ktorá pri nákupe figuruje, sa podľa neho správa neštandardne. „Dokonca informuje aj ministerstvo vnútra, že platby, ktoré má posielať za tieto vozidlá, tak nemá posielať jej ako firme, ktorá to má celé zastrešovať, ale inej firme, ktorej predala nejaké pohľadávky firmy Scania. Čiže vy máte vlastne štátnu zákazku cez plán obnovy, teda z európskych peňazí, ktoré potom idú cez rôzne firmy a dokonca tie peniaze končia úplne niekde inde,“ vysvetlil Krúpa.
Opozícia hovorí o probléme s nákupom hasičských áut už od septembra 2024. Kritizovala aj technický stav. Ministerstvo vnútra celý čas kritiku odmieta, víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky požiadavky. V apríli 2025 napríklad rezort informoval, že Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil súlad so zákonom v prípade nákupu hasičských vozidiel. Podozrenia odmietol aj Mifkovič.
Spoločnosť LRK Trading deklarovala, že vozidlá dodáva v súlade so zmluvou.