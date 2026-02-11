Pravda Správy Domáce Štefánek končí na kľúčovom poste v Migaľovom rezorte. Jeho miesto preberá právnik Katriak

Na ministerstve informatizácie dochádza k personálnej zmene vo vedení. Vláda v stredu odvolala z funkcie štátneho tajomníka Radoslava Štefánka a na jeho miesto vymenovala Martina Katriaka. Rezort tým podľa oficiálneho vyjadrenia sleduje efektívnejšie rozdelenie kompetencií a posilnenie riadenia kľúčových agend v ďalšej etape svojho fungovania.

11.02.2026 11:34 , aktualizované: 11:47
Samuel Migaľ Foto: ,
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nominant Smeru)
Štefánek bude aj po odchode z postu štátneho tajomníka pokračovať ako splnomocnenec vlády pre umelú inteligenciu. V tejto pozícii sa chce sústrediť najmä na strategický rozvoj AI, koordináciu medzi rezortmi, spoluprácu so súkromným sektorom a akademickou obcou, ako aj na medzinárodnú agendu.

Počas pôsobenia na MIRRI sa podieľal na formovaní digitálnej politiky štátu, predovšetkým v oblasti informatizácie. Medzi nimi patril aj projekt budúcnosti portálu slovensko.sk, ktorý sa podarilo uzavrieť na úrovni vlády, hoci nie v rozsahu pôvodných ambícií.

„Bolo to mimoriadne náročné obdobie, sprevádzané silným odborným aj politickým tlakom. Podarilo sa presadiť čiastočné riešenie pre slovensko.sk na úrovni vlády, aj keď žiaľ nie v takej šírke, akoby Slovensko.sk potrebovalo pre plnohodnotnú sanáciu havarijného stavu portálu. V ďalšej fáze bude potrebné mimoriadne precízne právne vedenie agendy, najmä v komunikácii s Európskou komisiou, Úradom pre verejné obstarávanie a ďalšími inštitúciami. Preto považujem za prirodzené, že túto úlohu preberá kolega s výrazným právnym zázemím. Budem sa naplno venovať umelej inteligencii, ktorá je strategickou témou pre budúcnosť Slovenska,“ uviedol Radoslav Štefánek.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ zároveň ocenil jeho doterajšiu prácu vo funkcii štátneho tajomníka a vyjadril presvedčenie, že v oblasti umelej inteligencie bude pokračovať naplno.

Novým štátnym tajomníkom MIRRI sa stal Martin Katriak, ktorý doteraz viedol kanceláriu generálneho tajomníka služobného úradu rezortu. V minulosti pôsobil aj ako generálny tajomník a vedúci kancelárie Súdnej rady SR. Má skúsenosti zo štátnej správy aj samosprávy, pozná vnútorné procesy ministerstva a disponuje silným právnym zázemím. Práve jeho odborné a právne skúsenosti majú byť dôležité pri ďalšej fáze projektov, ktoré si vyžadujú vysokú mieru procesnej presnosti a súlad s domácou aj európskou legislatívou.

Rezort tvrdí, že personálna zmena má zabezpečiť kontinuitu riadenia, stabilitu fungovania ministerstva a vytvoriť priestor na plné sústredenie sa na odborné priority kľúčové pre jeho ďalší rozvoj.

