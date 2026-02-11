VIDEO: Kotlár sa dočkal. Na vláde prestavil svoje výsledky a zistenia

Pred novinármi povedal, že prezentované údaje nezverejní. Tieto informácie podľa neho „musia stačiť na to, aby boli okamžite stiahnuté očkovacie mRNA preparáty z trhu“.
Kotlár tvrdí, že mRNA by sa nemali používať pre ich „neúčinnosť a nebezpečnosť“. Dodal tiež, že informácie nezverejní aj preto, aby nedošlo k eliminácii dôkazov.
Splnomocnenec začiatkom minulého týždňa informoval, že požiadal premiéra Roberta Fica (Smer) o možnosť prezentovať závažné dôkazy už na zasadnutí vlády dňa 4. februára. Verejnosti ich chcel následne predstaviť vo štvrtok. Napokon sa minulý týždeň na rokovanie vlády neodstal, aj keď do budovy prišiel.
Splnomocnenec vlády je obvinený zo šírenia poplašnej správy pre jeho výroky o nebezpečnosti mRNA vakcín. Kotlár to považuje za politicky motivované.
Kotlára, ktorý je tiež poslancom parlamentu za SNS, polícia podľa dostupných informácií vyšetrovala kvôli jeho výrokom o vakcínach proti covidu-19. Vládny splnomocnenec vlani tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 môžu u naočkovaných ľudí vyvolať rakovinu a meniť ľudskú DNA. Očkovaných ľudí zároveň prirovnal ku geneticky modifikovanej kukurici a vyslovil sa za zákaz používania týchto vakcín. Pri kritike sa opieral o tvrdenia českej molekulárnej genetičky Soni Pekovej, ktorej kvalifikáciu v tejto záležitosti niektoré slovenské médiá spochybnili.