Takáč hovorí o zarážajúcich číslach a informáciách, Drucker sa od Kotlára nič zásadné nedozvedel

„Nepreberali sme nič detailné ani sme nič neschvaľovali, ani sme nič neprijímali. Nebola tam žiadna debata, žiadna diskusia,“ povedal Drucker po rokovaní vlády k informácii splnomocnenca, ktorú vláda schválila v utajenom režime.
Podľa Druckera je podstatné, aby konal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas). „Taká dohoda bola, že s ministrom zdravotníctva si musia prejsť tie informácie. (…) Je to predovšetkým minister zdravotníctva, ktorý má k dispozícii množstvo informácií a ktoré vie ponúknuť,“ uviedol Drucker. Opätovne pritom vyzdvihol štúdiu Slovenskej akadémie vied, ktorá preukázala, že mRNA vakcíny neobsahujú žiadne zvýšené zložky DNA. „To je pre mňa dôležité, ale v mnohých otázkach odborne vecných musí, samozrejme, prísť minister zdravotníctva,“ zopakoval.
Dodal, že žiadny materiál k stiahnutiu mRNA vakcín Kotlár nepredložil. „Žiadny materiál takýto nebol poskytnutý. Takúto informáciu tiež povedal, že to žiada, ale žiadne uznesenie k tomu sme neprijali ani k tomu nebola debata,“ podotkol šéf rezortu školstva.
Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer) prezentoval Kotlár informácie a čísla, ktoré boli pre neho zarážajúce. Priblížil tiež, že Šaško na rokovaní povedal, že si musí informácie preveriť. „Bude to ďalej téma,“ myslí si Takáč.
Dôvodom, prečo bol Kotlárov materiál prerokovaný v utajenom režime, je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) najmä to, že do septembra má byť hotové komplexné spracovanie všetkých dát. „Išlo o konkrétne tvrdé dáta jednotlivých inštitúcií, ktoré hovorili o výrazných pomeroch medzi jednotlivými skupinami postihnutými sekundárnymi účinkami samotných vakcín,“ ozrejmil. Podotkol, že finálnu správu splnomocnenca očakáva začiatkom jesene. „Je to stále v oblasti skúmania,“ reagoval Kaliňák na otázku, prečo vláda proaktívne neinformuje verejnosť o Kotlárových zisteniach.