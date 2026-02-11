Pravda Správy Domáce Takáč hovorí o zarážajúcich číslach a informáciách, Drucker sa od Kotlára nič zásadné nedozvedel

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) tvrdí, že od splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára sa v stredu na rokovaní vlády nič zásadné nedozvedeli. Podľa jeho slov Kotlár poskytol len ústnu informáciu, pričom hovoril hlavne k trestnému stíhaniu.

11.02.2026 13:17
Kotlár prezentoval na vláde výsledky v utajenom režime


„Nepreberali sme nič detailné ani sme nič neschvaľovali, ani sme nič neprijímali. Nebola tam žiadna debata, žiadna diskusia,“ povedal Drucker po rokovaní vlády k informácii splnomocnenca, ktorú vláda schválila v utajenom režime.

Podľa Druckera je podstatné, aby konal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas). „Taká dohoda bola, že s ministrom zdravotníctva si musia prejsť tie informácie. (…) Je to predovšetkým minister zdravotníctva, ktorý má k dispozícii množstvo informácií a ktoré vie ponúknuť,“ uviedol Drucker. Opätovne pritom vyzdvihol štúdiu Slovenskej akadémie vied, ktorá preukázala, že mRNA vakcíny neobsahujú žiadne zvýšené zložky DNA. „To je pre mňa dôležité, ale v mnohých otázkach odborne vecných musí, samozrejme, prísť minister zdravotníctva,“ zopakoval.

Vedci zo SAV odprezentovali dlhoočakávanú analýzu: mRNA vakcíny proti covidu sú bezpečné
Slovenská akadémia vied (SAV) odmietla tvrdenia poslanca Petra Kotlára o škodlivosti mRNA vakcín. Analýza Biomedicínskeho centra SAV potvrdila, že množstvo zvyškovej DNA vo vakcínach je v normách. SAV označila Kotlárove vyjadrenia za nevedecké a nebezpečnú manipuláciu s verejnosťou, ktorá môže ohroziť verejné zdravie. / Zdroj: ta3

Dodal, že žiadny materiál k stiahnutiu mRNA vakcín Kotlár nepredložil. „Žiadny materiál takýto nebol poskytnutý. Takúto informáciu tiež povedal, že to žiada, ale žiadne uznesenie k tomu sme neprijali ani k tomu nebola debata,“ podotkol šéf rezortu školstva.

Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer) prezentoval Kotlár informácie a čísla, ktoré boli pre neho zarážajúce. Priblížil tiež, že Šaško na rokovaní povedal, že si musí informácie preveriť. „Bude to ďalej téma,“ myslí si Takáč.

Dôvodom, prečo bol Kotlárov materiál prerokovaný v utajenom režime, je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) najmä to, že do septembra má byť hotové komplexné spracovanie všetkých dát. „Išlo o konkrétne tvrdé dáta jednotlivých inštitúcií, ktoré hovorili o výrazných pomeroch medzi jednotlivými skupinami postihnutými sekundárnymi účinkami samotných vakcín,“ ozrejmil. Podotkol, že finálnu správu splnomocnenca očakáva začiatkom jesene. „Je to stále v oblasti skúmania,“ reagoval Kaliňák na otázku, prečo vláda proaktívne neinformuje verejnosť o Kotlárových zisteniach.

