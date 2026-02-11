Pravda Správy Domáce Alarmujúci stav korupcie na Slovensku? Úrad vlády odmieta závery z dielne Transparency International

Úrad vlády (ÚV) SR sa ohradzuje a odmieta závery tzv. Indexu vnímania korupcie z dielne Transparency International (TI). Poukázal pritom na výsledky Eurobarometra 2025, podľa ktorých napríklad kleslo vnímanie korupcie v národných verejných inštitúciách o osem percent, informovali z tlačového a informačného odboru ÚV.

„TI je zahraničná politická mimovládka, ktorá minulý rok zostavila index vnímania korupcie podľa názorov selektívne vybraných opozičných politikov a samozvaných ‚expertov‘ na boj proti korupcii,“ skonštatovali z ÚV. Zároveň upozornili, že TI tento rok už nezverejňuje menný zoznam, kto bol respondentom do Indexu vnímania korupcie na Slovensku za rok 2025.

Priblížili aj výsledky Eurobarometra, postoje občanov ku korupcii v roku 2025 v SR, podľa ktorých 87 percent opýtaných nezažilo ani neboli svedkami korupčného prípadu a 78 percent opýtaných osobne nepozná niekoho, kto berie úplatky. „Oproti roku 2024 sme zaznamenali výrazné zníženie vo vnímaní korupcie v národných verejných inštitúciách (pokles o osem percent) a v miestnych či regionálnych inštitúciách (pokles o 14 percent), čo Slovenskú republiku zaradilo nad priemer EÚ,“ uviedli z ÚV.

Zároveň vyjadrili ľútosť nad tým, že počas tohtoročnej expertnej návštevy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zástupcovia Transparency International Slovensko (TIS) spolu s ďalšími zástupcami politických mimovládok podľa nich odmietli diskutovať za jedným stolom s OECD a zástupcami občianskej spoločnosti a médiami, ktoré nezdieľajú ich politické postoje.

„Vláda SR deklarovala vo svojom programovom vyhlásení, že nemôže akceptovať politicky zamerané mimovládne organizácie, ktoré netransparentne ovplyvňujú verejnú mienku a politickú súťaž. ÚV opakovane odmieta politizovanie témy korupcie bez vecného základu. Len za posledných 12 mesiacov vláda SR prijala ďalšie systémové prvky s cieľom predchádzať korupcii,“ dodali z ÚV.

TIS v utorok (10. 2.) predstavila globálny rebríček vnímania korupcie. Slovensko sa v ňom umiestnilo na 61. mieste zo 182 krajín. Medziročne kleslo o dve miesta. Zo 100 možných bodov získalo 48. Platí pritom, že čím vyššie skóre, tým je v krajine menej korupcie. Rozdiel medzi Slovenskom a priemerom Európskej únie v rebríčku je 14 bodov (48 oproti 62).

