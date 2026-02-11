Drucker: K Voderadom vznikne štúdia. Štát chce späť milióny za sporný areál

Podľa jeho slov bolo podpísané memorandum medzi Úradom podpredsedu vlády, zamestnávateľskými organizáciami a zástupcami Národného inovačného technologického centra (NITC). „Zmyslom tohto memoranda je pripraviť spoločnú štúdiu,“ povedal dočasne poverený šéf úradu pre plán obnovy.
Cieľom má byť príprava podkladov, ktoré majú ukázať, či je možné do areálu zapojiť zamestnávateľov tak, aby sa štátu vrátili peniaze vynaložené na jeho kúpu. Čiastka, ktorú štát do Voderadov investoval, pritom predstavuje až 17 miliónov eur.
„Zamestnávatelia prejavili záujem o spoluprácu so štátom v tomto areáli s cieľom, že všetky finančné prostriedky, ktoré štát poskytol na nákup tohto areálu, by sa štátu mali vrátiť späť,“ dodal Drucker.Čítajte viac Čo znamená „slayáda“? Slangové slovíčko spustilo rozruch okolo štátneho nákupu vo Voderadoch
Štúdia sa má pripraviť v priebehu troch až štyroch mesiacov. Následne ju chce Drucker predložiť vláde spolu s návrhom na ďalší postup. „Predpokladáme, že pred prázdninami by sme takúto štúdiu predstavili na vláde a dali návrh na rokovanie, aby sme rozhodli o ďalšom postupe,“ uviedol.
Areál vo Voderadoch štát odkúpil od podnikateľa Gustáva Lacu už skôr so zámerom vybudovať NITC. Transakcia vyvolala výraznú verejnú a politickú diskusiu pre výšku kúpnej ceny a otázky transparentnosti. Kritici poukazovali na to, že areál sa predtým nepodarilo predať ani za zlomok ceny a štát ho odkúpil za výrazne vyššiu sumu.
V polovici januára generálny prokurátor Maroš Žilinka oznámil, že prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR začal trestné stíhanie vo veci kúpy outletu vo Voderadoch pre podozrenie zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.Čítajte viac Žilinka začal pre kúpu outletu Voderady trestné stíhanie
Opozícia privítala začatie vyšetrovania a avizovala ďalšie kroky vrátane výziev na zverejnenie všetkých podkladov k transakcii. Členovia Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti odsúhlasili v súvislosti s kauzou aj poslanecký prieskum na Úrade podpredsedu vlády.