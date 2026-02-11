Polícia obvinila muža v prípade napadnutia komentátora Schutza

„Uznesenie bolo doručené obvinenej osobe, poškodený bude o vznesení obvinenia upovedomený v zmysle Trestného poriadku,“ informovala v stredu košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Vyšetrovací spis bol predložený dozorujúcej prokuratúre. „Vyšetrovanie však ešte ukončené nebolo a keďže je v počiatočnej fáze, nie je vhodné poskytovať podrobnejšie informácie o jeho priebehu, a to z dôvodu ochrany vyšetrovania pred jeho zmarením,“ uviedla ďalej polícia. Objasnila, že v tomto štádiu vyšetrovania nemôže zverejniť napríklad podrobnosti z kamerových záznamov alebo konkrétne kroky vyšetrovateľa.
Novinára podľa predchádzajúcich informácií v košickom nákupnom centre udrel do hlavy neznámy človek. Následkom toho 70-ročný komentátor spadol a utrpel zlomeninu stehennej kosti. Náhodný okoloidúci ho našiel sedieť na zemi pri toaletách, pričom odmietol lekárske ošetrenie a bol odprevadený domov. Políciu informovala večer príbuzná poškodeného.
„Ihneď, ako bola polícia informovaná o udalosti, ku ktorej v priestoroch košického obchodného centra došlo, policajti poškodeného kontaktovali a začali vykonávať potrebné úkony smerujúce k objasneniu skutku. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví,“ uviedla polícia. Ubezpečila, že na prípade intenzívne konala, a poukázala na to, že bolo nevyhnutné získať taký dôkazový materiál, ktorý by jednoznačne potvrdil alebo vyvrátil, či a ako k spáchaniu takéhoto skutku mohlo dôjsť. „Bolo vykonaných množstvo úkonov (napríklad analýza kamerových záznamov, vypočúvanie svedkov a ďalšie procesné úkony). Niektoré procesy trestného konania, ktoré boli pre dodržanie zákonnosti vyšetrovania nevyhnutné, nebolo možné urýchliť,“ skonštatovala polícia.Čítajte viac Žilinka: Výrok novinára Schutza o dehumanizácii „smerákov“ posúdia orgány činné v trestnom konaní