Objednáme ďalšie stíhačky F-16? Kaliňák: Kongres nám schválil možnosť nákupu ďalších

Vicepremiér spomenul schválenie Kongresom len krátko po stredajšom zasadaní kabinetu. Na tlačovke sa primárne venoval minulotýždňovým vyjadreniam bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu k ukončeniu vyšetrovania darovania stíhačiek MiG-29 Ukrajine.
Kaliňák už dávnejšie hovorí o tom, že Slovensko by malo záujem letku doplniť o ďalšie štyri kusy. „Každé lietadlo vrátane F-16 má neuveriteľne veľa poruchových hlásení,“ uviedol s tým, že každý letecký prostriedok je extrémne zložitý organizmus. „Veľká časť z neho je neustále servisovaná, ďalšia časť je v pohotovosti a ďalšia časť plní úlohy výcviku,“ povedal.Čítajte viac Krajská prokuratúra prehovorila o darovaní vojenskej techniky Ukrajine
Aj z týchto dôvodov ministerstvo obrany smeruje k nákupu ďalších F-16. „Štrnásť je jednoducho málo, aby to bolo plne funkčné a mohli sme robiť všetky úlohy, ktoré vzdušné sily majú mať, má ich byť 18. To je to, o čom teraz debatujeme aj so Spojenými štátmi v súvislosti s nákupom. Kongres nám schválil teraz možnosť nákupu ďalších štyroch,“ oznámil v stredu minister.
Pravda požiadala ministerstvo obrany o detailnejšie stanovisko k nákupu.
Kongres schvaľoval aj prvé F-16
Kontrakt na objednávku 14 F-16 Block C/D vznikol ešte v roku 2018, keď bol ministrom obrany Peter Gajdoš (SNS) počas vlády Petra Pellegriniho (vtedy Smer). Cieľom bolo nahradiť sovietske MiG-29. Kongres vtedy schvaľoval aj túto ponuku.
Stíhačky americkej výroby postupne prilietavajú na Slovensko od leta 2024. Objednávka zahŕňala 12 jednomiestnych strojov a dva dvojmiestne. Na sklonku minulého roka pristáli na letisku v Kuchyni tri ďalšie F-16, čím sa počet dodaných lietadiel zvýšil na desať. Dodávky posledných štyroch majú trvať do roku 2027.
Lockheed Martin ukončil výrobu
Americká firma Lockheed Martin oznámila v polovici decembra, že výrobu všetkých stíhačiek F-16 Block 70 pre Slovensko a Bulharsko už dokončila.
„Kompletné letky lietadiel F-16 Block 70 umožnia Bulharsku a Slovensku zabezpečiť svoju protivzdušnú obranu a podporovať hliadkovanie NATO prostredníctvom moderných, plne interoperabilných stíhacích lietadiel. Tieto lietadlá sa priamo pripájajú k systémom NATO a majú podporu misií, ktoré už teraz vykonávajú prevádzkovatelia lietadiel F-16 v celej Európe,“ uviedla vo vyhlásení o ukončení výroby spoločnosť Lockheed Martin.
Slovenský vzdušný priestor však nateraz ešte nechránia, naše nebo hliadkujú spojenci z krajín V4.
Do zálohy
Kaliňák pred časom v rozhovore pre Pravdu povedal, že nákup ďalších štyroch kusov je aktuálnou témou, no nejde o nákup na tento alebo budúci rok. Tieto lietadlá by sme mali získať až o tri či štyri roky. „Každopádne ide o dôležitú objednávku, pretože musíme zabezpečiť dostatočnú operatívnu pripravenosť. Takéto veci sa kupujú nie na niekoľko rokov, ale na desiatky rokov,“ povedal vtedy.
Aktuálne máme teda jednu letku F-16 a k nej dva kusy. Šéf obrany hovorí, že ak by Slovensko prišlo o štyri stíhačky, nemali by sme plnú letku a nevieme dostatočne zabezpečovať vzdušný priestor.
„Aby sme mohli efektívne brániť vzdušný priestor, musíme mať vždy niekoľko strojov pripravených v pohotovosti a časť z nich by mohla byť zároveň v servise alebo vo výcviku. Preto je objednávka ďalších štyroch stíhačiek nevyhnutná – umožní nám zachovať operačnú kapacitu aj na dlhodobú, 30-ročnú bázu,“ dodal.Čítajte viac Kto bude nový šéf armády? Stoličku po Zmekovi by mohol prevziať intelektuál, veliteľ špeciálov či generál z Maďarska
Zmeko: Je to logické
Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko v staršom rozhovore pre Pravdu povedal, že so štyrmi lietadlami navyše nemá žiadny problém. Práve naopak, považuje to za veľmi logické a správne rozhodnutie.
„Teraz sa vyrábajú verzie pre ostatné štáty, ktoré si ich objednali a sú veľmi príbuzné konfiguráciou, akú má Slovensko. Ak nevyužijeme túto možnosť a budeme ich chcieť o desať rokov a povieme, prosím, otvorte tú linku, lebo ešte by sme chceli dorobiť štyri, už to bude za úplne iných ekonomických podmienok ako teraz,“ uviedol vtedy.