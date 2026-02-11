Ústavný súd pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch

Žilinka uviedol, že Ústavný súd prijal na ďalšie konanie „návrh na začatie konania o súlade § 119 ods. 6 TP (nepoužiteľnosť dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby) s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd." Zároveň pozastavil účinnosť napadnutého právneho predpisu. Generálny prokurátor uviedol, že toto rozhodnutie považuje za zásadné.
Pozastavenie účinnosti normy podľa Žilinku zamedzí možným negatívnym, nezvratným a nenapraviteľným následkom novej právnej úpravy v trestnom konaní a zásahom do spravodlivosti procesu, a zároveň zamedzí ohrozeniu objasňovania najzávažnejšej trestnej činnosti.
Novelou sa rozšírila skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež sa zavádzala trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravoval sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených – tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.