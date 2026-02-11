Pravda Správy Domáce Ústavný súd pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch

Ústavný súd (ÚS) SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov i generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý o tom informoval na sociálnej sieti. Zároveň prijal na ďalšie konanie aj zmeny zavádzajúce trestný čin popierania Benešových dekrétov či marenia volebnej kampane.

Žilinka uviedol, že Ústavný súd prijal na ďalšie konanie „návrh na začatie konania o súlade § 119 ods. 6 TP (nepoužiteľnosť dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby) s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd." Zároveň pozastavil účinnosť napadnutého právneho predpisu. Generálny prokurátor uviedol, že toto rozhodnutie považuje za zásadné.

Pozastavenie účinnosti normy podľa Žilinku zamedzí možným negatívnym, nezvratným a nenapraviteľným následkom novej právnej úpravy v trestnom konaní a zásahom do spravodlivosti procesu, a zároveň zamedzí ohrozeniu objasňovania najzávažnejšej trestnej činnosti.

Novelou sa rozšírila skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež sa zavádzala trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravoval sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených – tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

