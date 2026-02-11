Viac mobilov ako lôpt? Huliak zareagoval na pochybné obchody futbalového zväzu

„V roku 2024 nakúpil SFZ 14-tisíc mobilných telefónov spolu s paušálmi cez sprostredkovateľa za 14,4 milióna eur… Chcem sa spýtať, či sa zo SFZ ide stať nový mobilný operátor alebo zriaďuje call centrum? Nemá SFZ už náhodou viac mobilov ako futbalových lôpt?“ ironicky sa pýta šéf rezortu.
Zväzu adresuje aj niekoľko otázok: pýta sa, prečo SFZ nakupuje tovar cez sprostredkovateľskú firmu a popritom vystupuje ako ručiteľ. „Prečo nenakupuje priamo od dodávateľa? V čase, keď SFZ deklaruje komplikovanú finančnú situáciu, bolo hospodárne nakúpiť mobily za 14 a pol milióna? Kto používa 14-tisíc mobilných telefónov z peňazí Slovenského futbalového zväzu? Toto by ma strašne zaujímalo,“ zhrnul Huliak.
Ako už informovala Pravda, šéf SFZ Ján Kováčik mal vlani v mene zväzu ručiť za dva mnohomiliónové nákupy pre nitriansku spoločnosť Best Press, ktorej konateľom je podnikateľ Ján Šípoš odsúdený za podvod. Podľa dokumentov, ktorými disponuje redakcia, ručil za nákupy majetkom zväzu. V jednom prípade išlo o dodávku 17-tisíc mobilov značky iPhone, v druhom prípade spoločnosť Best Press objednala pre SFZ 14-tisíc mobilných telefónov Xiaomi a SIM karty pre ne od spoločnosti SWAN. Práve tieto mobily spomína minister Huliak vo videu.
Obidvaja dodávatelia tvrdia, že síce dodali tovar a služby v plnom rozsahu, nitrianska firma neuhradila celú sumu nákupu. Dodávateľovi iPhonov má dlhovať 17 miliónov eur, dlh voči spoločnosti SWAN predstavuje 3 milióny eur, tvrdia firmy. Po tom, čo spoločnosť Best Press nezareagovala na opakované výzvy na zaplatenie faktúr, spoločnosť SWAN a ďalšia dodávateľská spoločnosť sa obrátili na SFZ ako na ručiteľa, aby vzniknuté pohľadávky uhradil.
Pre koho sú tisíce mobilov?
Pravda sa obrátila na SFZ s otázkou, pre koho sú určené objednané mobily, najmä vzhľadom na to, že podľa dostupných informácií vo zväze pracuje len niekoľko stoviek ľudí. SFZ odpovedal, že členská základňa SFZ má viac ako 100 000 členov. „Telefóny neprémiovej značky v základnom modeli boli preukázateľne distribuované v rámci slovenskej futbalovej obce, najmä klubom amatérskeho futbalu (pre ich hráčov, trénerov, spolupracovníkov), ako aj funkcionárom, zamestnancom a regionálnym štruktúram SFZ, a to na základe ich dobrovoľného záujmu. Ku každému jednému telefónu máme preberací protokol aj s menom jeho používateľa,“ objasnili v stanovisku.
Futbalový zväz popiera, že má mnohomiliónové záväzky voči spoločnosti SWAN aj ďalšiemu dodávateľovi. „SFZ odmieta existenciu ručenia za akékoľvek medializované nároky. Po prerokovaní predmetných medializovaných tvrdení Výkonný výbor SFZ konštatoval, že ich považuje za nedôvodné a v tomto duchu bude postupovať s cieľom ochrany svojich práv," reagoval SFZ vo vyjadrení pre Pravdu. Zdôraznil, že SFZ ani SFZ Marketing si nikdy neobjednali ani neprevzali 17 000 iPhonov za 17 miliónov eur. Taktiež SFZ neeviduje ani nemá vedomosť o záväzku voči spoločnosti SWAN vo výške 3 miliónov eur, ktorý je uvedený v jej stanovisku.
Zároveň sa dištancovali od obchodných aktivít nitrianskej firmy Best Press. „SFZ, resp. spoločnosť SFZ Marketing, bola v priamom obchodnom vzťahu výlučne so spoločnosťou Best Press. K zmluvným vzťahom spoločnosti Best Press s jej prípadnými subdodávateľmi sa SFZ nevyjadruje, keďže nie je ich zmluvnou stranou a nemá o nich relevantné informácie,“ odpísal na otázky Pravdy hovorca zväzu Juraj Čurný.
Zväz sa vyjadril aj k tomu, prečo mnohomiliónovú objednávku zadal cez firmu odsúdeného podvodníka. „Spoločnosť Best Press bola ako dodávateľ vybraná z dôvodu, že bola schopná zabezpečiť dodávku požadovanej elektroniky za najvýhodnejších cenových podmienok,“ uviedol SFZ.