Takáč hlási takmer 100-percentné čerpanie agrodotácií, Remišová mu však pripomína prepadnutie miliónov eur

Minister zdôraznil, že pri nástupe súčasnej vlády bolo čerpanie na úrovni necelých 40 %. „V Programe rozvoja vidieka sme na konci roka 2023 prevzali čerpanie na úrovni 39,63 %. Boli sme najhorší, dlhodobo úplne poslední v čerpaní v celej EÚ,“ uviedol Takáč. Dodal, že za dva roky sa im podarilo predbehnúť krajiny ako Nemecko či Španielsko. „Tí amatéri, ktorí teraz vykrikujú z opozičných lavíc, za tri roky vyčerpali 154 miliónov eur, my za dva roky 856 miliónov eur,“ podčiarkol minister.
Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko – Za ľudí) však Takáčove vyjadrenia ostro odmieta a popiera verziu o úspešnom hospodárení. Tvrdí, že minister zamlčal podstatné fakty o miliónoch, o ktoré už krajina definitívne prišla.
„Richard Takáč nehorázne klame o tom, že mu vraj neprepadli žiadne eurofondy. V roku 2024 mu prepadla rekordná suma 216 miliónov eur, čo sa nikdy predtým nestalo,“ reagovala Remišová. Podľa nej je drzosť chváliť sa úspechom, keď farmári prišli o obrovský balík peňazí, za ktorý nesie minister plnú zodpovednosť.Čítajte viac Čo to tam Remišová stvárala? Niekoľko miliónová škoda a hrozba krátenia eurofondov, tvrdí Migaľ. Exministerka reaguje
Takáč naopak trvá na tom, že rezort pod jeho vedením zafungoval a musel pre vysoký záujem dokonca doplácať z vlastných zdrojov. „Ministerstvu pôdohospodárstva a Pôdohospodárskej platobnej agentúre neprepadlo žiadne euro v roku 2025. My sme vyčerpali viacej peňazí, ako sme mali vyčerpať,“ vyhlásil minister s tým, že zo štátneho rozpočtu doplatili 42 miliónov eur na nadkontrahované projekty.
Remišová však varuje pred medzinárodnou povesťou Slovenska a možnými sankciami v budúcnosti kvôli kauzám. „Ak dostaneme v budúcich rokoch nižšie sumy z eurofondov, bude to práve pre to, že Smer-SD celé roky rozkrádal eurofondy a minister Takáč ignoroval všetky zistenia slovenských aj európskych kontrolných orgánov,“ uzavrela poslankyňa.
Pravidlo automatického zrušenia viazanosti (známe ako N+3) funguje ako prísny časový limit na míňanie pridelených peňazí. Ak Brusel Slovensku vyčlení sumu na konkrétny rok, štát má presne tri roky na to, aby ju reálne vyplatil. Ak to nestihne, peniaze sa mu z účtu nenávratne stiahnu. Tvrdenia oboch strán tak reflektujú odlišné fázy kontroly plnenia ročných cieľov: minister Takáč úspešne dočerpal „zvyšok“, ktorý v systéme po dvanástich rokoch zostal, zatiaľ čo Remišová upozorňuje na to, že tento „zvyšok“ je o 216 miliónov eur menší, pretože štát pri nich v roku 2024 nestihol trojročný termín a peniaze prepadli.