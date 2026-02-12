Výbuch plynu v Tornali: polícia začala trestné stíhanie, dvaja zranení bojujú o život

K výbuchu plynu v Tornali došlo v stredu podvečer v trojposchodovej bytovke na Poštovej ulici. V byte na druhom poschodí mala vybuchnúť plynová fľaša, v dôsledku čoho došlo aj k požiaru bytu.
„Na mieste sme vyslali štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Tridsaťdvaročná žena a 64-ročný muž boli ošetrení na mieste. S vážnymi popáleninami a na umelej pľúcnej ventilácii boli do nemocnice Košice – Šaca transportovaní 45-ročný a 76-ročný muž. Päťdesiatpäťročný muž bol s popáleninami druhého stupňa prevezený do nemocnice v Rimavskej Sobote," priblížila pre TASR zástupkyňa hovorcu Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR Martina Frőhlich Činovská.
Obyvatelia bytového domu boli po výbuchu evakuovaní, bytovku do štvrtkového rána zabezpečovala policajná hliadka. „Na základe vyjadrenia statika sa dnes budú môcť obyvatelia vrátiť do svojich bytov,“ dodala polícia.