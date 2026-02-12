Pravda Správy Domáce Politicky motivovaná snaha prekryť vlastnú nečinnosť, reaguje Šimkovičovej rezort na obvinenia Milanovej

Politicky motivovaná snaha prekryť vlastnú nečinnosť, reaguje Šimkovičovej rezort na obvinenia Milanovej

Ministerstvo kultúry odmieta účelové a zavádzajúce útoky bývalej ministerky Natálie Milanovej na adresu súčasného vedenia rezortu. Považuje ich za politicky motivovanú snahu prekryť vlastnú nečinnosť počas jej pôsobenia vo funkcii.

12.02.2026 09:32
debata

Milanová tvrdila, že „Šimkovičovej ministerstvo údajne sabotuje záchranu pamiatok“ a že ministerstvo znížilo výšku podpory na približne deväť miliónov eur.

Podľa rezortu kultúry je pravdou, že rozpočet na obnovu národných kultúrnych pamiatok bol upravený, avšak jeho čerpanie je v súlade so zodpovedným nakladaním s verejnými financiami. „Zníženie alokácie neznamená rezignáciu na obnovu pamiatok, ale dôraz na efektívnosť, kontrolu a reálne výsledky. Ministerstvo kultúry garantuje, že finančné prostriedky sú a budú využité transparentne a budú smerovať na projekty s konkrétnym dopadom. Prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom rezort podporuje vlastníkov a správcov pamiatok pri ich obnove, reštaurovaní a zachovaní pre budúce generácie," uviedlo ministerstvo v reakcii na výroky bývalej ministerky.

Milanová dnes podľa ministerky Martiny Šimkovičovej kritizuje procesy, ktoré sama nedokázala nastaviť funkčne. „Počas jej pôsobenia neprišlo k zásadnému zrýchleniu obnovy kľúčových pamiatok ani k odstráneniu dlhoročných systémových problémov," uviedla.

Má Milan Kňažko ako niekdajší minister kultúry radu pre súčasnú ministerku kultúry? Vraj to nemyslí zlomyseľne ani ironicky
Video
Aj Milan Kňažko bol ministrom kultúry (30. október 1998 - 15. október 2002). Jeho celoživotný kamarát Emil Horváth hovorí o tom, prečo vzdelanie a kultúra idú ruka v ruke. A čo by Kňažko poradil súčasnej ministerke kultúry Martine Šimkovičovej? / Zdroj: Ivan Majerský, TV

„Počas svojho pôsobenia pani Milanová neurobila absolútne nič pre urýchlenie prác na Krásnej Hôrke. Vďaka jej nečinnosti Slovensko takmer prišlo o jeden z najcennejších historických klenotov, Románsky palác na Spišskom hrade. Hrozilo, že pamiatka bude vyškrtnutá zo zoznamu UNESCO. Bolo to práve súčasné vedenie, ktoré obe pamiatky začalo aktívne zachraňovať a teší nás, že budú dostupné aj pre budúce generácie," informovalo ministerstvo kultúry.

Krásna Hôrka Čítajte viac Krásna Hôrka v spore. Vláda vypovedala zmluvu, zhotoviteľ hrozí súdom. Machala: Žaloba nebude úspešná

Rezort pripomenul, že vďaka cielenej podpore projektov sa „súčasnému vedeniu podarilo tiež obnoviť kaštieľ v Budmericiach, aktívne zachraňuje Múzeum slovenskej dediny a vrátilo operu a balet na dosky Slovenského národného divadla."

„Ministerstvo sa nebude zapájať do osobných prestreliek, no nebude mlčať pri šírení nepravdivých a manipulatívnych tvrdení. Účelové útoky bývalej ministerky nezastavia konkrétnu prácu, ktorú dnes rezort kultúry vykonáva v teréne, ani reálnu obnovu slovenského kultúrneho dedičstva," dodal rezort.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Martina Šimkovičová #Natália Milanová
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"