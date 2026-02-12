Politicky motivovaná snaha prekryť vlastnú nečinnosť, reaguje Šimkovičovej rezort na obvinenia Milanovej

Milanová tvrdila, že „Šimkovičovej ministerstvo údajne sabotuje záchranu pamiatok“ a že ministerstvo znížilo výšku podpory na približne deväť miliónov eur.
Podľa rezortu kultúry je pravdou, že rozpočet na obnovu národných kultúrnych pamiatok bol upravený, avšak jeho čerpanie je v súlade so zodpovedným nakladaním s verejnými financiami. „Zníženie alokácie neznamená rezignáciu na obnovu pamiatok, ale dôraz na efektívnosť, kontrolu a reálne výsledky. Ministerstvo kultúry garantuje, že finančné prostriedky sú a budú využité transparentne a budú smerovať na projekty s konkrétnym dopadom. Prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom rezort podporuje vlastníkov a správcov pamiatok pri ich obnove, reštaurovaní a zachovaní pre budúce generácie," uviedlo ministerstvo v reakcii na výroky bývalej ministerky.
Milanová dnes podľa ministerky Martiny Šimkovičovej kritizuje procesy, ktoré sama nedokázala nastaviť funkčne. „Počas jej pôsobenia neprišlo k zásadnému zrýchleniu obnovy kľúčových pamiatok ani k odstráneniu dlhoročných systémových problémov," uviedla.
„Počas svojho pôsobenia pani Milanová neurobila absolútne nič pre urýchlenie prác na Krásnej Hôrke. Vďaka jej nečinnosti Slovensko takmer prišlo o jeden z najcennejších historických klenotov, Románsky palác na Spišskom hrade. Hrozilo, že pamiatka bude vyškrtnutá zo zoznamu UNESCO. Bolo to práve súčasné vedenie, ktoré obe pamiatky začalo aktívne zachraňovať a teší nás, že budú dostupné aj pre budúce generácie," informovalo ministerstvo kultúry.Čítajte viac Krásna Hôrka v spore. Vláda vypovedala zmluvu, zhotoviteľ hrozí súdom. Machala: Žaloba nebude úspešná
Rezort pripomenul, že vďaka cielenej podpore projektov sa „súčasnému vedeniu podarilo tiež obnoviť kaštieľ v Budmericiach, aktívne zachraňuje Múzeum slovenskej dediny a vrátilo operu a balet na dosky Slovenského národného divadla."
„Ministerstvo sa nebude zapájať do osobných prestreliek, no nebude mlčať pri šírení nepravdivých a manipulatívnych tvrdení. Účelové útoky bývalej ministerky nezastavia konkrétnu prácu, ktorú dnes rezort kultúry vykonáva v teréne, ani reálnu obnovu slovenského kultúrneho dedičstva," dodal rezort.