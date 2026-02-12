„Fajčite si marihuanu a uznávajte 70 pohlaví“. Fico sa ostro obul do holandskej vlády, hovorí o prekročení červenej čiary

„Nová holandská vláda sa Slovensku osobitne venuje vo svojom programovom vyhlásení. Vraj sme euroskeptickí, neposlúchame a dovoľujeme si mať iný názor na manželstvo, počet pohlaví – čo skryli pod kritiku stavu právneho štátu na Slovensku. A vraj nás treba potrestať odobratím hlasovacích práv či fondov,“ povedal Fico v reakcii na to, že holandská menšinová vláda označila v koaličnej dohode SR ako krajinu, ktorá aktívne podkopáva Európu.
„Takže, holandskí politickí priatelia. Máte nebezpečnú tendenciu zasahovať do vnútorných suverénnych záležitostí iných krajín. To my na Slovensku nerobíme. Fajčite si marihuanu a uznávajte 70 pohlaví. Je to vaša vec. Ale vyhrážať sa inej krajine trestom za suverénne legitímne názory je prekročením červenej čiary. Trestať suverénne štáty za suverénne názory je cestou do pekla. Ak niekto prichádza s takouto politikou, ohrozuje celú EÚ. Predstava, že zrušíme právo veta v zásadných otázkach fungovania EÚ a že veľké krajiny budú rozhodovať väčšinovo a prikazovať menším, čo majú robiť, je scestná a vedie k zániku EÚ,“ uviedol Fico.
V súvislosti so spomenutím SR v holandskej koaličnej zmluve sa v stredu ohradilo aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. „Dôrazne sa ohradzujeme voči absolútne nepravdivému označeniu Slovenska v koaličnej dohode ešte nevymenovanej vlády ako krajiny, ktorá vraj ‚aktívne podkopáva Európu’,“ napísal na sociálnej sieti Facebook šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Nová holandská koaličná vláda ešte v piatok predstavila svoje plány na nasledujúce štyri roky, pričom sa zaviazala plne podporovať Ukrajinu a dodržiavať záväzky Holandska voči NATO.Čítajte viac Od húfnic po stany z Antarktídy. Slovenské zbrojovky zaujali Arabov v Rijáde
Koaličnú vládu tvorí centristická proeurópska strana Demokrati 66 (D66), ktorá v októbri 2025 zvíťazila v parlamentných voľbách a spojila sa s konzervatívnou Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA) a pravicovou Ľudovou stranou za slobodu a demokraciu (VVD). Táto koalícia bude mať v 150‑člennej dolnej komore parlamentu len 66 kresiel. Keďže vláda nemá v parlamente väčšinu, pre svoje politické rozhodnutia a legislatívne návrhy bude musieť získavať podporu opozičných strán.
„Stav ekonomiky je EÚ katastrofálny“
Ekonomika Európskej únie je pre nezmyselné klimatické a ideologické ciele v hroznom, priam katastrofálnom stave, uviedol tiež predseda vlády v lietadle pred odletom na neformálny summit EÚ.
Lídri členských krajín EÚ sa vo štvrtok stretnú na rokovaniach, ktoré zvolal predseda Európskej rady António Costa. Ich cieľom je snaha ovplyvniť orientáciu hospodárskej politiky Únie v čase, keď narastá tlak na európsku konkurencieschopnosť a Únia čelí výzvam v podobe strategických závislostí dodávok cenných surovín od tretích krajín.
„Som na ceste do Belgicka, kde máme na neformálnom summite hovoriť, čo s ekonomikou Európskej únie, ktorá je pre nezmyselné klimatické a ideologické ciele v hroznom stave. Lepšie povedané v katastrofálnom. A ak nič tento rok neurobíme, predovšetkým s cenami elektriny, z Európy sa stane len kultúrny skanzen, ktorý budú navštevovať bohatí Číňania,“ uviedol Fico pred odletom na rokovania v Belgicku.
Na problematiku vysokých cien energií v stredu (11. 2.) na Európskom priemyselnom summite v Antverpách upozornili aj najvyšší predstavitelia okolo 500 popredných európskych firiem z viacerých priemyselných odvetví.Čítajte viac Fico reaguje na stopku od Ústavného súdu: Zažili sme špinavé praktiky
Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v Antverpách, rovnako ako niekoľko hodín predtým pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, naznačila, že exekutíva EÚ sa otázkou cien energií vážne zaoberá. Zároveň odkázala, že aj členské štáty musia pomôcť a lepšie prepojiť svoje elektrické a prenosové siete, aby zabezpečili medzi sebou voľný tok lacnejšej energie.
Potrebu znížiť ceny energií šéfka eurokomisie vníma spolu s nevyhnutnosťou dobudovania energetickej únie, bez čoho nemôže fungovať jednotný trh EÚ. „Ceny energií sú vysoké. Vieme prečo. Pre nedostatok prepojení sietí a našu závislosť od fosílnych palív,“ upozornila v pléne europarlamentu.
V liste pre šéfov vlád a štátov, ktorí sa zúčastnia na neformálnom summite, Leyenová spresnila, že v oblasti energetiky sa úsilie EK sústreďuje na dobudovanie energetickej únie, s lepším využívaním existujúcej infraštruktúry a integrovanejším trhom s energiou. To má znížiť náklady na energie a optimalizovať domácu výrobu energie. Zrýchlenie výstavby energetických diaľnic v celej Európe pomôže tomu, aby lacná energia prúdila tam a vtedy, kde je najviac potrebná.Čítajte viac Fico na Ústavný súd? SNS ho bude „rukami-nohami voliť“, odkázal Danko. Premiér to vraj sľúbil