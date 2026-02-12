Sanačné práce v Múzeu slovenskej dediny pokračujú

„Počas samotnej realizácie opráv boli po odkrytí strešných konštrukcií zistené rozsiahle skryté poruchy nosných prvkov, ktoré nebolo možné identifikovať bez priameho zásahu do konštrukcie. Išlo najmä o zhnité krokvy, pomúrnice a poškodené časti úžľabí, spôsobené dlhodobým zatekaním dažďovej vody a topiaceho sa snehu. Pri poslednej obhliadke z roku 2026 bolo zistené ďalšie poškodenie strechy, a to prehnitím trámu,“ vysvetlila Demková a zároveň podotkla, že uvedený stav vznikol vplyvom nevhodných historických riešení a dlhodobo odkladanej údržby.
Dané zistenia počas realizácie podľa MK poukázali na to, že viaceré závažné poruchy neboli v minulosti riešené včas, čo viedlo k postupnému zhoršovaniu technického stavu objektov. Súčasné vedenie rezortu preto pristúpilo k určitým krokom s cieľom zabrániť ďalšej degradácii a riziku statického narušenia stavieb.
Reálny technický stav si vyžiadal upraviť rozsah pôvodne plánovaných prác tak, aby zahŕňali aj opravy nosných častí strešných konštrukcií. „K pôvodnej zmluve bol uzatvorený dodatok, ktorý reflektuje skutočný stav objektov a umožňuje pokračovať v sanácii striech v rozsahu potrebnom na ich stabilizáciu a dlhodobú ochranu,“ spresnila riaditeľka odboru komunikácie. Práce sú zamerané na strešné konštrukcie a súčasťou je aj protetizovanie poškodených prvkov, dodatočné spevnenie oslabených miest a ochrana drevených častí proti ďalšej degradácii.
Ministerstvo doplnilo, že zásahy sú realizované v súlade s princípmi pamiatkovej obnovy v zmysle požiadaviek pamiatkového úradu a dohľadu, v nevyhnutnom rozsahu a s cieľom zachovať maximálnu historickú autenticitu jednotlivých objektov. „Aktuálna etapa predstavuje stabilizačnú a záchrannú fázu, ktorej cieľom je zastaviť ďalšie zhoršovanie technického stavu vybraných objektov a vytvoriť podmienky na ich bezpečné a dlhodobo udržateľné zachovanie ako súčasti expozície Múzea slovenskej dediny v Martine,“ dodala Demková.