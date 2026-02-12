Pravda Správy Domáce F. Majerský: Šaško ohrozuje reformu záchraniek. Od tohto roka mala platiť

F. Majerský: Šaško ohrozuje reformu záchraniek. Od tohto roka mala platiť

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR František Majerský (KDH) kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas) za reformu záchrannej zdravotnej služby. Myslí si, že ju ohrozuje. Tvrdí, že rezort chce zmenu materiálneho a personálneho vybavenia záchraniek posunúť o dva roky. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na štvrtkovej tlačovej konferencii.

12.02.2026 11:10
debata (1)

„Od tohto roka mala platiť reforma záchrannej zdravotnej služby, na ktorú záchranári čakali dlhých 18 rokov. Táto reforma mala zlepšiť prežívanie pacientov, materiálno-technické vybavenie ambulancií a mala zlepšovať aj to, ako záchranári budú poskytovať ľuďom, ktorí sú v ohrození života, záchranu. Šaško je však asi proti tejto reforme, keďže prišiel s vážnym opatrením, ktoré má celú túto reformu posunúť o dva roky,“ skonštatoval.

Majerský preto šéfa rezortu vyzval, aby opatrenie bezodkladne zrušil. Pýtal sa, koho záujmy Šaško háji.

Ministerstvo zdravotníctva už koncom januára predstavilo zámery týkajúce sa zmien v záchrannej zdravotnej službe. Fungovanie záchraniek by podľa nich mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami. Tie by mali mať na výber rozhodnúť sa, akým spôsobom budú záchranky prevádzkovať. Na výber budú mať z troch možností. ZZS by mohli poskytovať vo vlastnom mene, cez svoj stopercentne vlastnený subjekt alebo cez tretiu osobu.

Zdravotník / Korona / Sanitka / Záchranka / Čítajte viac Záchranky čaká veľká zmena. Viac moci budú mať nemocnice s urgentmi. Opozícia varuje
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #KDH #NR SR #František Majerský
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"