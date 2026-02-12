F. Majerský: Šaško ohrozuje reformu záchraniek. Od tohto roka mala platiť

„Od tohto roka mala platiť reforma záchrannej zdravotnej služby, na ktorú záchranári čakali dlhých 18 rokov. Táto reforma mala zlepšiť prežívanie pacientov, materiálno-technické vybavenie ambulancií a mala zlepšovať aj to, ako záchranári budú poskytovať ľuďom, ktorí sú v ohrození života, záchranu. Šaško je však asi proti tejto reforme, keďže prišiel s vážnym opatrením, ktoré má celú túto reformu posunúť o dva roky,“ skonštatoval.
Majerský preto šéfa rezortu vyzval, aby opatrenie bezodkladne zrušil. Pýtal sa, koho záujmy Šaško háji.
Ministerstvo zdravotníctva už koncom januára predstavilo zámery týkajúce sa zmien v záchrannej zdravotnej službe. Fungovanie záchraniek by podľa nich mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami. Tie by mali mať na výber rozhodnúť sa, akým spôsobom budú záchranky prevádzkovať. Na výber budú mať z troch možností. ZZS by mohli poskytovať vo vlastnom mene, cez svoj stopercentne vlastnený subjekt alebo cez tretiu osobu.