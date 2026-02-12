Fico na Ústavný súd? SNS ho bude „rukami-nohami voliť“, odkázal Danko. Premiér to vraj sľúbil

„Verím, že to, čo nám sľúbil v rámci koalície, dodrží a že sa prihlási na vypočutie a že bude kandidovať na Ústavný súd,“ povedal Danko pre Hospodárske noviny.
Na otázku, či sa miesto na súde drží práve pre premiéra, reagoval odmietavo, no zároveň potvrdil Ficov záujem o funkciu: „Nikdy sa preňho nedržalo, ale Robert Fico prejavil o toto miesto záujem a ja hovorím, že SNS ho bude rukami-nohami voliť.“
Danko zdôraznil, že nejde o starú záležitosť. „To nebolo v minulosti. To bolo tri mesiace dozadu, kedy opakovane a prvýkrát pol roka dozadu to vyjadril. Podal na to ruku a ja mu držím prsty, aby vo voľbe na ústavného sudcu uspel.“
Z jeho slov vyplýva, že SNS vlastného kandidáta hľadať nebude. „Kandidát číslo jedna za SNS je Robert Fico na Ústavný súd,“ zopakoval.
„Robert Fico buď bude prezidentom Slovenskej republiky, alebo bude dobrým šéfom Ústavného súdu,“ dodal na záver predseda SNS.
Fico to nedávno odmietol
Premiér Robert Fico však ešte 11. januára v televízii TA3 akékoľvek ambície smerom k Ústavnému súdu odmietol. „Mojou ambíciou je vyhrať ďalšie parlamentné voľby,“ vyhlásil. Jeho vyjadrenie tak stojí v kontraste s tvrdením predsedu SNS, podľa ktorého mal Fico záujem o kandidatúru opakovane potvrdiť.
Ústavný súd Slovenskej republiky má mať podľa zákona 13 sudcov, no už viac ako dva roky funguje iba v dvanásťčlennom zložení. Jedno miesto sa uvoľnilo v septembri 2023 po tom, čo sa funkcie vzdala Jana Laššáková. Odvtedy sa parlamentu nepodarilo zvoliť kandidátov, hoci poslanci hlasovali opakovane a niektorí uchádzači sa do voľby prihlásili viackrát.Čítajte viac Fico reaguje na stopku od Ústavného súdu: Zažili sme špinavé praktiky
Mechanizmus voľby pritom predpokladá, že parlament zvolí dvojnásobok potrebného počtu kandidátov, z ktorých následne vyberá hlava štátu a sudcu vymenúva. Práve tento model v minulosti zohral rolu aj pri Ficovej kandidatúre.
Fico sa o post ústavného sudcu uchádzal už v roku 2019. Vtedajší prezident Andrej Kiska však ešte pred samotným aktom avizoval, že ho v prípade zvolenia do funkcie nevymenuje. Aj tento moment patrí k politicky napätému pozadiu otázky, či by sa premiér o kreslo na Ústavnom súde mohol pokúsiť opäť.