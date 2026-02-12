Kauza Mýtnik vrcholí: rozsudok v tri roky trvajúcom procese má súd vyhlásiť čoskoro

Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelí podnikateľ Jozef B., jeho syn Jozef B. mladší, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., niekdajší predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S.
Jozef B. opäť zopakoval, že od začiatku ide o politicky motivovaný proces a v celej kauze Mýtnik ide iba o neho. Zdôraznil, že jeho svedomie je čisté a pokojne sa pozrie všetkým sudcom priamo do očí. „Žiadny trestný čin som nespáchal ani som nikdy nemal taký úmysel,“ podčiarkol v poslednom slove.
Jozef B. mladší konštatoval, že nevynechal ani jediný deň hlavného pojednávania. Podľa neho obhajoba na základe faktov nielenže vyvrátila obžalobu prokurátora, ale poukázala aj na nezákonnosť. Obžaloba sa údajne rozpadla na základe svedeckých výpovedí či znaleckého dokazovania a konkrétnych dokumentov.
Prokurátor navrhuje pre Jozefa B. nepodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna a Martina B. Ďalším trom obžalovaným, Radkovi K., Milanovi G. a Miroslavovi S., navrhuje udeliť podmienečné tresty. Všetkým navrhol uložiť adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov.