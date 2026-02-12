Ficov exporadca Chmelár bije na poplach: Ak nezmeníme kurz, Slovensko môže zostať na okraji Európy. Prečo vláda mlčí o projekte E6?

Vznik neformálneho zoskupenia šiestich najväčších ekonomík Európskej únie E6, ktoré sa dohodli na rýchlejšej a hlbšej integrácii v oblasti hospodárstva a obrany, mal na domácej politickej scéne vyvolať okamžitú reakciu, ba až „strategické prebudenie“. Namiesto toho sledujeme ďalší dôkaz, že ani na najvyšších úrovniach nevieme seriózne premýšľať o vlastných geopolitických prioritách, myslí si exporadca premiéra Roberta Fica.
Neformálne zoskupenie E6 vzniklo koncom januára 2026 ako reakcia Nemecka a Francúzska na dlhodobú „paralýzu“ rozhodovania v rámci celej Európskej únie, kde všetky dôležité rozhodnutia vyžadujú súhlas všetkých 27 členských štátov. Cieľom je vytvoriť rýchlejšiu a flexibilnejšiu koordináciu medzi šiestimi najväčšími ekonomikami únie, ktoré majú veľký podiel na celkovom HDP EÚ a môžu rýchlejšie posúvať kľúčové politické priority. Do E6 patria Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Poľsko a Holandsko.
Aj to podľa Chmelára ukazuje, že namieste nie sú ani tvrdenia opozície, podľa ktorej je koncept dvojrýchlostnej Európy trestom za politiku vlád Roberta Fica a Viktora Orbána. „Ak by cieľom novej skupiny bolo potrestať Slovensko a Maďarsko, nevylučovala by zo spolupráce ani lojálne severské či pobaltské krajiny," myslí si Chmelár.
Hlavnou motiváciou je prehĺbiť spoluprácu pri riešení globálnych geopolitických a ekonomických výziev, ako sú posilnenie konkurencieschopnosti európskej ekonomiky, posilnenie eura, hospodárska suverenita, koordinácia investícií do obrany a zabezpečenie strategických surovín. Takýto prístup sa označuje aj ako model „Európa dvoch rýchlostí“ – teda skupina ochotná ísť rýchlejšie dopredu v určitých oblastiach, než celá EÚ.
Exporadca premiéra Roberta Fica zároveň kritizuje slovenskú diplomaciu, ktorá podľa jeho slov o projekte E6 prakticky neinformuje koaličných partnerov, parlament ani verejnosť a neotvára diskusiu o jeho možných dôsledkoch. Uzavretý, netransparentný štýl diplomacie patrí do 19. storočia, dnešná doba si vyžaduje otvorenosť a verejnú debatu o strategickom smerovaní zahraničnej politiky, myslí si Chmelár a apeluje na prehĺbenie regionálnej spolupráce.
Pripomenul tiež, že snahy Roberta Fica a českého premiéra Andreja Babiša o oživenie V4 boli „čistou ilúziou", keďže Poľsko nemá záujem o revitalizáciu tohto formátu. „Jeho geopolitický vektor smeroval skôr do Pobaltia ako do strednej Európy, cítilo sa lepšie po boku Nemecka a Francúzska v tzv. Weimarskom trojuholníku, hospodársky smeruje do skupiny najvýznamnejších ekonomík sveta G20, má jednu z najsilnejších armád v Európe, jeho medzinárodný vplyv sa neustále posilňuje," zhodnotil situáciu Chmelár. Riešenie vidí v posilnení Slavkovského formátu.
„Dlhodobo propagujem a presadzujem ideu užšej spolupráce bývalých krajín habsburskej monarchie – malých stredoeurópskych a balkánskych štátov. Jadro by mali tvoriť Česko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko a Slovinsko, neskôr by sa mohlo pripojiť Srbsko a Čierna Hora, perspektívne snáď aj niektoré ďalšie krajiny regiónu. Spolu by sme mali hlas stredoeurópskej veľmoci a nebolo by možné nás obísť alebo ignorovať," myslí si Chmelár a vyzýva na konkrétne kroky.Čítajte viac Tradičné spojenectvo Berlína s Parížom je už minulosťou. Merz si za Macrona našiel náhradu
E6 zatiaľ nie je formálnym inštitucionálnym orgánom EÚ — ide o neformálny formát spolupráce, v ktorom sa členské štáty výmenou názorov a koordináciou krokov usilujú prekonávať zložité rozhodovacie postupy v celej únii. Prvým krokom bola videokonferencia ministrov financií a hospodárstva na začiatku roka 2026.
Jednou z hlavných obáv kritikov je, že iniciatíva E6 posilňuje myšlienku „dvojrýchlostnej Európy“, kde by skupina silnejších štátov rozhodovala rýchlejšie a nezávisle od menších krajín, čo by mohlo oslabiť zjednotenú Európsku úniu ako celok. Kritici poukazujú tiež na to, že menšie krajiny, napr. východnej a juhovýchodnej Európy, ktoré nie sú súčasťou E6, by mohli byť menej zapojené do kľúčových rozhodovacích procesov – najmä v oblastiach ako obrana, kapitálové trhy či strategické investície. To podľa nich môže viesť k prehlbovaniu nerovností medzi členskými štátmi. Zmena smerom k rýchlejšiemu rozhodovaniu by mohla tiež oslabiť demokraciu a kolektívnu zodpovednosť celej EÚ.
Niektoré názory, vrátane komentárov vo verejnej diskusii, naznačujú, že E6 skôr formalizuje existujúce rozdiely v EÚ, ktoré už dávno existujú, napr. medzi eurozónou a ne-eurozónou, a že ide iba o nový názov pre staré spory o rýchlosti integrácie.