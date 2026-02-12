Huliak opäť bez servítky zaútočil na svojho vládneho kolegu: „Si ako truhlík,“ odkazuje ministrovi

Huliak začal z ostra: „Drahý pán kolega Taraba, mám pocit, že už si ako chrobák ‚truhlík,‘ vieš všetko, ale v skutočnosti nič.“ Následne spochybnil spôsob financovania a pôsobenia niektorých subjektov v rezorte, pričom naznačil, že Taraba nemá mandát zasahovať do kompetencií iných ministrov.
Výraznú časť kritiky venoval téme médií a reklamy. Zdôraznil, že jeho rezort „nedáva ani korunu mainstreamových médiách“ a zároveň poukázal na fungovanie spoločnosti Tipos. „Tipos má hlavný marketingový nástroj, platenie si času reklám v mainstreamových médiách, a tým pádom sa nám podarilo zvýšiť tržby Tiposu na jeho rekordné maximum.“
Podľa Huliaka tak médiá fungujú presne tak, ako Taraba deklaruje: „Pretože tvrdíš, že mainstreamové médiá majú žiť z reklám. Tak žijú a dávame všetky mainstreamové médiá.“ Zároveň dodal, že nejde iba o jednu televíziu: „Nie len Markíze, ktorá ťa kritizuje za jazierka boháčov a tvojim kamarátom.“
Minister cestovného ruchu a športu následne vyzval Tarabu, aby sa namiesto útokov na médiá venoval vlastným témam. „Skrátka, začni riešiť reformu národných parkov, začni riešiť spackanú zonáciu, začni riešiť veľké šelmy, ktoré ste sľúbili.“
Tarabovi vyčíta, že namiesto riešenia problémov „zakrývaš svoju neschopnosť a nedostatky tým, že ťa ostatné médiá kritizujú a všetku vinu hádžeš na nás.“ Video uzavrel výzvou: „Treba začať upratovať pred vlastným Prahom.“
Rudolf Huliak tiež prednedávnom skritizoval rozhodnutia ministra životného za financovanie projektov golfových ihrísk a lyžiarskych stredísk. Huliak označil takéto dotácie za neprimerané v čase, keď mnohé obce zápasia s následkami prívalových dažďov. Zároveň spochybnil, že by podporené projekty mali reálny význam pre zadržiavanie vody v krajine. To isté vyčítala Tarabovi aj strana Progresívne Slovensko. Minister životného prostredia kritiku odmietol a vyjadrenia označil za nepravdivé.