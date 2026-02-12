Starý prípad vraždy bývalého policajta sa neuzavrel, odvolací súd zrušil už tretí rozsudok

Mestský súd Bratislava I naposledy v júni 2025 uložil obžalovanému Matejovi Horákovi trest 12 rokov väzenia. Obhajoba vtedy avizovala podanie odvolania. Išlo v tomto prípade už o tretí prvostupňový verdikt. Proti rozhodnutiu podal odvolanie prokurátor, ktorý požadoval prísnejší trest. Odvolala sa aj obhajoba, tá argumentovala, že v celom konaní nebol preukázaný motív obžalovaného.
Bývalý Okresný súd Bratislava I v tomto prípade v októbri 2016 v rámci druhého rozsudku uložil obžalovanému Horákovi trest 15 rokov väzenia v zariadení s najprísnejším stupňom stráženia. Krajský súd v Bratislave však následne v roku 2017 rozsudok zrušil a prikázal prvostupňovému súdu opätovne konať. Mal napríklad vypočuť príslušníkov polície, ktorí participovali na vyšetrovaní skutku.
Prvý verdikt v prípade vraždy expolicajta z Vianoc 2009 pritom vtedajší Okresný súd Bratislava I vyniesol už v roku 2013. Bratislavský krajský súd ho však v auguste 2014 zrušil a nariadil súdu vykonať ďalšie dôkazy. Konkrétne mal prvostupňový súd opätovne vypočuť niektorých svedkov a preveriť isté skutočnosti o mieste činu. Súd sa mal napríklad zaoberať aj tým, prečo mal poškodený expolicajt pri sebe veľký obnos peňazí.
Incident sa stal na toalete v jednom z podnikov v bratislavskej Vrakuni v noci z 25. na 26. decembra 2009. Bezpečnostná kamera v podniku zaznamenala pád expolicajta na zem, ale samotný konflikt s útočníkom tam nevidno. Na záberoch je však zachytený príchod trojice ľudí na WC – medzi nimi aj Mateja Horáka. Okrem neho tam bola jeho údajná priateľka a muž, s ktorým bol v tú noc v podniku. Trojica opustila toalety a krátko nato tam padol k zemi dvakrát bodnutý expolicajt. Obžalovaný Horák po odchode z toalety odišiel z podniku. Potom bol 11 mesiacov v zahraničí, na Slovensku po ňom vyhlásili pátranie. Prihlásil sa až v novembri 2010, súd ho však do väzby nevzal. Príčinou smrti poškodeného boli podľa orgánov činných v trestnom konaní bodné poranenia hrudníka a brucha.
Odvolací senát pred dnešným rozhodnutím ešte vypočul odborníka z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz k problematike bodných poranení srdca. Obžalovaný totiž v priebehu opakovaných súdnych procesov tvrdil, že v osudný večer pobodal Krišku na toalete baru neznámy páchateľ. Ten následne z miesta odišiel vchodom, ktorý nesnímala bezpečnostná kamera. Poškodenému sa podľa znaleckého posudku predloženom obhajobou následne v zranenom srdci mohla vytvoriť zrazenina, ktorá zabránila jeho okamžitej smrti. Keď potom prišiel na toaletu obžalovaný, poškodený ho napadol a následne zomrel. Zástupca znaleckého ústavu však ranu na srdci označil za príliš veľkú, aby v nej mohla vzniknúť zrazenina. „Bol tam kontinuálny prietok krvi,“ upozornil s tým, že v takomto prípade do troch minút prichádza strata vedomia a do piatich minút smrť.
Zavraždený Vladimír Kriška žil niekoľko rokov v Austrálii a na Vianoce v roku 2009 prišiel spolu s partnerkou na Slovensko ukázať dcéru starým rodičom. Na Slovensku v minulosti pracoval ako kukláč, neskôr bol ochrankárom ústavných činiteľov.