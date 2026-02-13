Nával na letisku spôsobil dopravný chaos. Cestovanie z dovolenky sa mení na boj o miesto v autobuse

Letisko v Bratislave vlani vybavilo 2,4 milióna cestujúcich. Pasažieri, ktorí prilietajú do Bratislavy, sa však začali sťažovať, že nárast letov dopravné napojenie MHD nezvláda. Po prílete viacerých lietadiel v krátkom čase odchádza autobus preplnený – kapacity linky sú podľa nich slabé a sú nútení cestovať v nekomforte.
Za posledný rok je letisko prvýkrát vo svojej histórii v zisku. Výrazne rozšírilo ponuku letových destinácií, čo k tomu zásadne pomohlo. Noví prepravcovia priniesli aj pravidelné lety namiesto charterových a veľkokapacitné lietadlá.
Do 18 metrového autobusu sa pohodlne zmestí okolo 140 ľudí, pričom bežné lietadlo nízkonákladoviek privezie do 240 pasažierov na jeden let. Linka 61 odchádza vo vyťaženejších časoch počas dňa každých osem minút, no sú hodiny, v ktorých ide až každých 20 minút. Za ten čas nazbiera viac ľudí, ako je vozidlo schopné zvládnuť.
Podľa riaditeľa Letiska M.R. Štefánika Dušana Novotu, pristávajú lietadlá každú hodinu, no v špičke sa stáva, že priletia naraz aj tri. V letiskovej hale tak hľadá odvoz aj deväťsto cestujúcich a spolu s nimi ich kufre.
Málo spojov, či krátke autobusy?
Na prvý pohľad sa zdá, že frekvencia autobusovej linky neodráža množstvo ľudí na príletoch a návaly viacerých letov súčasne. Navyše, v tomto roku bratislavské letisko plánuje zvýšiť odbavenie na štyri milióny pasažierov prostredníctvom nových leteckých spojení cez nízkonákladové firmy Ryanair a Wizzair. Letisko zároveň upravilo stojiská tak, aby v budúcnosti zvládlo aj väčšie typy lietadiel s ešte viac pasažiermi.
Jav s vyšším počtom cestujúcich je však nový aj pre samotné vedenie letiska. Počas prezentácie výsledkov priznali, že dianie monitorujú a podľa toho zavádzajú opatrenia. Tie však primárne riešia prevenciu tlačenice na letisku, nie v MHD. Nastavenie spojov si preto musel začať všímať Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý zodpovedá za obsluhu letiska verejnou dopravou.
„Situáciu s vyťaženosťou linky 61 sledujeme. Tak ako na iných linkách, aj na linke 61 prebieha neustály zber dát vyťaženosti jednotlivých spojov,” uviedol pre Pravdu Jozef Vozár, hovorca podniku. Riešením sú podľa DPB častejšie spoje. „V súčasnosti pripravujeme v spolupráci s mestom posilnenie intervalov linky 61, ktoré budú reflektovať zmeny v návykoch cestujúcich na letisko a z letiska,” potvrdil Vozár.
Kapacita vozidiel je nedostatočná pri príletoch aj v metropole východného Slovenska. Hoci bratislavské letisko prítomnosť nového spojenia s Košicami sotva pocítilo, to košické nové množstvo návštevníkov zaťažilo. Minulý rok prešlo jeho bránami takmer 850-tisíc cestujúcich, čo je za celú storočnú existenciu letiska rekordom.
Spoj v Košiciach obsluhuje linka 23, no chodí väčšinu dňa iba raz za hodinu. Ide o krátky autobus s celkovo sto miestami, ktorý podľa slov cestujúcich nestačí najmä ráno a poobede. Pasažierom prekáža aj to, že časy odchodov nenadväzujú na prílety a nezohľadňujú ani prípadné meškanie letov.
Komfort nie je samozrejmosť
Zabezpečiť dopravu z letiska však nie je povinnosťou krajiny či mesta, napriek tomu, že nie každý cestujúci má možnosť zaplatiť si taxík z letiska, či využiť odvoz rodinou alebo známymi. Prax v zahraničí ukazuje, že nejde o prioritný spoj, pretože cestovanie nie je vnímané ako nevyhnutná služba. Nikto v zásade negarantuje turistovi komfortnú a najmä lacnú cestu z letiska.
Zatiaľ čo dve hlavné letiská Slovenska musia fungovať na autobusoch, okolité krajiny majú viacero alternatív – napríklad kyvadlovú dopravu, metro, či dokonca vlak alebo električky. Väčšina centier miest je však oveľa ďalej od letiska, než to v Bratislave, presun metrom tak dáva väčší zmysel pre jeho rýchlosť aj oveľa viac príletov. Väčšina cestujúcich tiež využíva najmä taxíky.
V českej Prahe je hlavný spôsob dopravy Airport Express, teda kyvadlový autobus do centra, ktorý dopĺňa sieť autobusov MHD. K metru sa z letiska dostanete busom, na vlakovú stanicu kde je potrebné prestúpiť na centrum – ani v tomto meste nie je zavedený priamy spoj. Pri termináloch sú tiež k dispozícii taxi služby.
Maďarská Budapešť má pravidelné autobusy 100E spájajúce letisko s mestom, opäť podporené verejnou dopravou. Viedeň funguje na častých vlakoch (S-Bahn S7 a City Airport Train) každú pol hodinu, autobusy zabezpečujú spojenie do centra – ale opäť cez prestup. To ukazuje, že spojenie bratislavského letiska s mestom nie je o nič horšie ako inde. Je tiež rovnako časté, ako v okolitých krajinách, kde je nápor na letisko značne väčší.