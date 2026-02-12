Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje, pracuje tam vyše 1800 ľudí

Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici financovaná z plánu obnovy pokračuje podľa riaditeľky Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníkovej podľa plánu. „V rámci stavby sa teraz realizuje najkomplexnejšia časť, a to takzvaná transferdoska. Je to rozdelenie stavby medzi spodnou a vrchnou časťou, kedy už potom ten zvyšok budú prevažne lôžkové oddelenia,“ priblížila vo štvrtok pre médiá Lapuníková.
Na stavbe, ktorá sa realizuje v susedstve nemocnice fungujúcej v plnom režime, podľa riaditeľky pracuje týždenne viac ako 1800 ľudí. „Je možné vidieť, že práce prebiehajú aj vo večerných hodinách. Reálne betonárka na stavenisku nám umožňuje byť maximálne efektívni, takže ja verím, že so skúseným zhotoviteľom to naozaj zvládneme,“ skonštatovala Lapuníková.
ÚPPV médiá informoval, že projekt výstavby nemocnice dobehol meškania, ktoré boli v úvode a je možné, že hrubá stavba bude dokonca dokončená s časovou rezervou.
„Pre dodržanie kľúčového míľnika ‚Shell & Core‘ k 30. júlu 2026 boli prijaté účinné akceleračné opatrenia. Tie zahŕňajú nasadenie ďalšieho vežového žeriavu, využitie mobilných betónových veží na výškovú betonáž, predĺžené pracovné zmeny a posilnenie projektových aj pracovných kapacít,“ priblížil úrad.
Projekt novej nemocnice v Banskej Bystrici získal z plánu obnovy vyše 354 miliónov eur. Zariadenie má disponovať 771 lôžkami, z toho 76 intenzívnymi. Hrubá stavba má byť dokončená toto leto, komplex by mal byť do prevádzky odovzdaný vo februári 2028.
