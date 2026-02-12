Pravda Správy Domáce Susko reaguje na prepad v rebríčku korupcie: za zmenou trestnej politiky si stojí

Susko reaguje na prepad v rebríčku korupcie: za zmenou trestnej politiky si stojí

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) si stojí za zmenou trestnej politiky štátu, ktorá sa nastavila v roku 2024. Uviedol to v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej hodiny otázok. Reagoval tak na otázku opozičnej poslankyne Beáty Jurík (PS) o tom, či vníma skokový pokles vyšetrovania trestných činov korupcie, prepad v rebríčku vnímania korupcie a nestíhanie viac ako 2000 daňových trestných činov ako svoju osobnú zodpovednosť. Poslankyňa si totiž myslí, že dané javy nastali ako dôsledok vládnej novely Trestného zákona.

12.02.2026 15:40
debata (2)
Fico: So zákonmi sme v poriadku, s EÚ nemáme žiadne otvorené otázky
Video
Zdroj: ta3

„Zmenou trestnej politiky štátu sme chceli dosiahnuť, aby trestné právo bolo prostriedkom ultima ratio, to znamená, má sa používať vtedy, ak na postihovanie istého protiprávneho konania nepostačujú iné formy postihu, a to aj z hľadiska proporcionality uloženej sankcie vo vzťahu k spôsobenej škode,“ poznamenal.

Vyjadril sa aj k Indexu vnímania korupcie z dielne Transparency International. Upozornil pritom na to, že ide o prieskum medzi respondentami o tom, ako subjektívne vnímajú situáciu. „Ak sa vo verejnom priestore mesiace používajú slová katastrofa, rozvrat, kolaps, tak sa potom nečudujme, že vnímanie je negatívne,“ podotkol Susko. Zdôraznil však, že trestnú politiku štátu nemožno riadiť podľa pocitov, ale treba ju riadiť podľa právnych princípov, efektívnosti a reálnych výsledkov. Poukázal zároveň na to, že SR sa prepadla o dve miesta, nie na koniec rebríčka. „Ak by situácia bola taká dramatická, ako ju opisujete, bavíme sa o desiatkach miest, nie o marginálnom posune,“ odkázal Susko opozičnej poslankyni.

Susko považuje dôvody opozície na jeho odvolanie na úrovni zúfalstva
Video
Zdroj: TASR/Martina Kriková

Minister sa vyjadril aj k daňovým deliktom. Nové pravidlá podľa jeho slov nepriniesli beztrestnosť. „V rámci daňových deliktov je možné uložiť sankcie, ktorými sú vysoké peňažné pokuty. Neznamená to beztrestnosť. Je to len zmena režimu z trestnoprávneho postihu na iný druh postihu v rámci toho, aké možnosti štát má,“ dodal.

TIS v utorok (10. 2.) predstavila globálny rebríček vnímania korupcie. Slovensko sa v ňom umiestnilo na 61. mieste zo 182 krajín. Medziročne kleslo o dve miesta. Zo 100 možných bodov získalo 48. Platí pritom, že čím vyššie skóre, tým je v krajine menej korupcie. Rozdiel medzi Slovenskom a priemerom Európskej únie v rebríčku je 14 bodov (48 oproti 62).

Policajná prezidentka Maškarová o vyšetrovaní korupcie
Video
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová trvá na tom, že polícia korupciu a iné ekonomické trestné činy vyšetruje. Na tlačovej konferencii prezentovala policajné dáta. / Zdroj: Zdroj: FB Pravda
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #NR SR #Transparency International #novela Trestného zákona #Boris Susko
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"