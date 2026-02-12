Susko reaguje na prepad v rebríčku korupcie: za zmenou trestnej politiky si stojí

„Zmenou trestnej politiky štátu sme chceli dosiahnuť, aby trestné právo bolo prostriedkom ultima ratio, to znamená, má sa používať vtedy, ak na postihovanie istého protiprávneho konania nepostačujú iné formy postihu, a to aj z hľadiska proporcionality uloženej sankcie vo vzťahu k spôsobenej škode,“ poznamenal.
Vyjadril sa aj k Indexu vnímania korupcie z dielne Transparency International. Upozornil pritom na to, že ide o prieskum medzi respondentami o tom, ako subjektívne vnímajú situáciu. „Ak sa vo verejnom priestore mesiace používajú slová katastrofa, rozvrat, kolaps, tak sa potom nečudujme, že vnímanie je negatívne,“ podotkol Susko. Zdôraznil však, že trestnú politiku štátu nemožno riadiť podľa pocitov, ale treba ju riadiť podľa právnych princípov, efektívnosti a reálnych výsledkov. Poukázal zároveň na to, že SR sa prepadla o dve miesta, nie na koniec rebríčka. „Ak by situácia bola taká dramatická, ako ju opisujete, bavíme sa o desiatkach miest, nie o marginálnom posune,“ odkázal Susko opozičnej poslankyni.
Minister sa vyjadril aj k daňovým deliktom. Nové pravidlá podľa jeho slov nepriniesli beztrestnosť. „V rámci daňových deliktov je možné uložiť sankcie, ktorými sú vysoké peňažné pokuty. Neznamená to beztrestnosť. Je to len zmena režimu z trestnoprávneho postihu na iný druh postihu v rámci toho, aké možnosti štát má,“ dodal.
TIS v utorok (10. 2.) predstavila globálny rebríček vnímania korupcie. Slovensko sa v ňom umiestnilo na 61. mieste zo 182 krajín. Medziročne kleslo o dve miesta. Zo 100 možných bodov získalo 48. Platí pritom, že čím vyššie skóre, tým je v krajine menej korupcie. Rozdiel medzi Slovenskom a priemerom Európskej únie v rebríčku je 14 bodov (48 oproti 62).