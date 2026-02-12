Ťahy Marty Šimečkovej vyzerajú ako podvod, hovorí Spišiak z PS. Pripúšťa problém

Spišiak uviedol, že audit odhalil pochybenia, ktoré strana nepodceňuje. „My v Progresívnom Slovensku hovoríme, že áno, audit identifikoval problém, je to problém, nebagatelizujeme to,“ povedal. Zároveň dodal, že z jeho pohľadu bývalého policajného prezidenta situácia pôsobí ako subvenčný podvod, no konečný verdikt musí prísť od vyšetrovateľov. „Ale nikdy by som nepovedal, že je, lebo to musí povedať vyšetrovateľ,“ zdôraznil.
Podľa Spišiaka však kauza nesúvisí s vedením strany ani s jej politickým smerovaním. Tvrdí, že do Progresívneho Slovenska vstupoval s presvedčením, že ide o subjekt, ktorý ešte nebol vo vláde a nič nemohol rozdať, pričom jeho cieľom bolo podieľať sa na budovaní právneho štátu. Aktuálne zistenia označil za vážne: „A teraz vysvitlo, že matka nášho predsedu urobila nejaké ťahy, ktoré vyzerajú evidentne ako podvod. Keď sa tak rozhodne, tak to bude podvod, nikto z nás to nespochybňuje, ale je to matka a nie je preukázané, že syn, náš predseda, o tom vedel, ako účtuje.“
Spišiak sa zároveň zastal predsedu hnutia Michal Šimečka. Podľa neho by nemal odstúpiť z postu lídra ani v prípade, že by jeho matka čelila obvineniu. Zdôraznil, že doteraz nebolo preukázané, že by o jej účtovaní vedel.
Poslanec odmieta, že by prípad vypovedal o systémovej korupcii v strane. „Nenašli na nikoho z našej strany nič také, ako sa nachádza v prostredí Smeru, Hlasu,“ uviedol s tým, že PS nerozhodovalo o prideľovaní financií. Celú kauzu považuje za „umelo pospájanú“.
Napriek tomu priznáva, že situácia predstavuje problém, ktorý môže ovplyvniť dôveru verejnosti. „A je až na voličoch, ako to zvážia, že či naozaj je to problém a stratíme dôveru úplne, lebo sme skorumpovaná strana ako všetci a Smer je super a Matovič je ten úplne najlepší pre všektých. My to vidíme takto a garantujeme, že PS je strana, ktorá chce budovať právny a spravodlivý štát bez korupcie a kriminality,“ dodal.Čítajte viac Šimečka: Súčasná vláda sa útokmi na moju rodinu snaží zakryť korupciu
O tom, či pôjde o subvenčný podvod, tak podľa jeho slov rozhodnú vyšetrovatelia. Strana zatiaľ deklaruje, že zistenia auditu berie vážne a ich právne posúdenie ponecháva na príslušné orgány.