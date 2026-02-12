Huliak presadil posilnenie Tiposu. Štátna lotéria má získať nové možnosti, môže expandovať aj do zahraničia

Nie je to tak dávno, čo návrh novely zákona o hazarde rozhádal koalíciu. Huliakovci to však s hazardom úplne nevzdali a jeho pozíciu sa snažia opäť posilniť. Tentoraz prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu nezaradeného poslanca Romana Malatinca (Strana vidieka). Predložil ho počas druhého čítania k vládnej novele zákona o bankách. Opozícia upozorňuje, že ide o ďalší legislatívny prílepok. O navrhovanej zmene parlament pred hlasovaním teda ani nerokoval.
Úpravy sa týkajú najmä postavenia národnej lotériovej spoločnosti – Tiposu a povinností prevádzkovateľov. Rozširujú napríklad možnosti pôsobiť aj mimo územia Slovenska, ak to umožní legislatíva konkrétneho štátu. Znamenalo by to, že štátna lotéria by mohla svoje aktivity rozvíjať aj v zahraničí. „Česká Sazka sa pohybuje na slovenskom trhu. Prečo by sa Tipos nemohol objavovať aj v zahraničnom priestore?“ pýta sa autor návrhu.Čítajte viac Kam sa vydá Slovensko s hazardom? Fínsko ho zakazuje, Holandsko liberalizuje. U Maďarov víťazia nelegálne kasína
Zmenila by sa aj samotná ponuka hier. Číselné lotérie by sa po novom mohli hrať aj na samoobslužných stávkových termináloch. Zároveň by Tipos mohol prijímať stávky na výsledky číselných lotérií, ak má licenciu aj na prevádzkovanie stávkových hier. Podľa dôvodovej správy má ísť o rozšírenie produktového portfólia, ktoré by mohlo zvýšiť tržby a následne aj odvody do štátneho rozpočtu.
Argumentuje sa tým, že širšia ponuka môže prilákať hráčov späť z nelegálneho či neregulovaného prostredia. „Hazard tu bol vždy, a keď nebude riadený, tak bude podprahový alebo bude riešený niekde v čiernej ekonomike. Potom to už štát nebude mať v rukách, ale bude to mať svoj svet,“ hovorí Malatinec. Návrh zároveň skracuje lehotu na znehodnotenie nepredaných žrebov. Kým dnes sa majú uchovávať šesť mesiacov, po novom by to malo byť len 60 dní. Cieľom má byť zníženie nákladov prevádzkovateľov na skladovanie.
Širšia ponuka, vyššie tržby
Autor návrhu Malatinec pritom deklaruje, že on podporcom hazardu nie je a bol by ochotný podporiť aj jeho zrušenie. Otázne podľa neho je, či by bol absolútny zákaz hazardu v súlade s demokratickým systémom. „Ja zdvihnem ruku prvý. Ale keď to tu je a diskusia tam je, tak vidíme, že peniaze prichádzajú a môžeme podporovať šport, kultúru a iné spoločenské činnosti,“ uvádza.
Malatinec tiež upozorňuje, že Tipos v predošlom roku priniesol do štátneho rozpočtu 95 až 100 miliónov eur. „Do športu išlo z odvodov 53 až 60 miliónov eur za rok 2025, do kultúry 700-tisíc,“ prezentuje finančné výsledky spoločnosti.
Realita trhu pritom ukazuje, že najväčšie zisky z hazardu na Slovensku vykazujú online kasína. Podľa oficiálnych údajov znamenali takmer 30-percentný nárast výťažku a Slováci v nich v roku 2024 prehrali približne 476 miliónov eur.
Štát z tejto činnosti vybral na daniach a odvodoch asi 213 miliónov eur, no legálny segment je len časťou celého trhu – odhady Inštitútu pre reguláciu hazardných hier hovoria, že štát ročne prichádza o 300 až 600 miliónov eur z nelegálnych online stávok, ktoré sa v šedom či čiernom sektore stále dejú mimo oficiálnych licencovaných platforiem.
Našla koalícia kompromis?
Malatinec zároveň tvrdí, že jeho návrh má podporu koaličných partnerov a novela zákona o hazarde je minulosťou. „Koaliční partneri súhlasili, pretože tam nevidia nič zlé. My posilňujeme tú pozíciu Tiposu, pre nás téma hazardu skončila a toto riešime čisto len Tipos,“ uviedol.
Je to posun oproti situácii spred niekoľkých mesiacov, keď novela vyvolala v koalícii napätie a napokon ju vetoval aj prezident. Tentoraz sa pod pozmeňujúci návrh podpísali aj poslanci koaličného Hlasu a SNS, čo naznačuje, že v tomto prípade sa partneri dokázali dohodnúť. Ak by parlament zmeny schválil, účinnosť sa navrhuje od 1. marca 2026.
Návrh je však súčasťou širšieho balíka zmien, ktoré sa do zákona o bankách dostali formou takzvaných prílepkov. Opozícia dlhodobo kritizuje, že ide o nesúvisiace úpravy, ktoré sa „vezú“ na inom zákone. Upozorňuje, že rokovací poriadok takýto postup štandardne neumožňuje, hoci plénum môže o námietke rozhodnúť hlasovaním.Čítajte viac Poslanci uzavreli utorkové rokovanie diskusiou k novele zákona o bankách
Kým koalícia argumentuje potrebou rýchlych a technických úprav, opozícia hovorí o obchádzaní pravidiel. „Znovu a znovu by som chcela apelovať na to, že legislatívny proces má byť otvorený a transparentný. Vyžaduje istý čas, aby sa k nemu vedeli strany vyjadriť. Nemyslím len politické strany, ale viac aktérov, ktorých sa návrh dotýka,” zdôraznila poslankyňa Tina Gažovičová (PS) počas rokovania.
Takýto postup podľa nich môže znižovať priestor na odbornú diskusiu o tom, či ide skutočne o posilnenie regulovaného trhu a príjmov štátu, alebo o ďalšie rozširovanie štátneho hazardného biznisu pod zámienkou efektívnejšieho výberu peňazí.