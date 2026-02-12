Hrozby sa naplnili. 590 miliónov eur z plánu obnovy pre Slovensko stopli

Oznámil to Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Dôvodom majú byť zmeny týkajúce sa Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorého sfunkčnenie bolo financované zo zdrojov plánu obnovy.
Európska komisia bude v tejto súvislosti čakať na rozhodnutie Ústavného súdu SR. Komisia zároveň podľa úradu ešte začiatkom roka pozitívne vyhodnotila splnenie všetkých míľnikov a cieľov viazaných na 6. žiadosť o platbu a zároveň 10. februára 2026 posunula do schvaľovania aj 7. žiadosť o platbu pre Slovensko v hodnote 658 miliónov eur.Čítajte viac Úrad pokutoval ministra, teraz končí. V koalícii priznávajú, že ide o výmenu šéfky inštitúcie
„Slovenská republika si záväzky z Plánu obnovy a odolnosti plní riadne a načas. Reformy a investície napredujú naprieč regiónmi – budujú sa nové materské školy, ambulancie, nemocnice, zariadenia sociálnych služieb a internáty, modernizujú sa elektronické služby pre občanov a zlepšuje sa dopravná infraštruktúra. Výsledky plánu obnovy sú konkrétne a viditeľné," skonštatoval úrad s tým, že situáciu berie vážne a pristupuje k nej aktívne. „Úrad podpredsedu vlády SR už začal intenzívne rokovania s Európskou komisiou s cieľom vyjasniť otvorené otázky a zabezpečiť pokračovanie procesu vyplatenia 6. žiadosti o platbu," zdôraznil úrad.Čítajte viac Vláda zatajuje stav skutočného čerpania eurofondov, v Pláne obnovy je ohrozených minimálne 1,3 miliardy eur, tvrdí Remišová