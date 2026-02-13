Vražda Kuciaka: Kočner bude čeliť otázkam sudcu

Proces obnovili po ôsmich rokoch od vraždy investigatívneho žurnalistu a jeho partnerky. Tento týždeň sa pojednáva už po druhýkrát a celkovo je naplánovaných zatiaľ 43 pojednávacích dní.Čítajte viac Kauza Kuciak: Zsuzsová chcela na súde navrhovať nové dôkazy. Sťažovala sa na psychické problémy (online)
8:49 Kočner sa chce v rámci druhej časti svojej výpovede venovať aj správam z WhatsApp-u, na to chce využiť technické zariadenie.
8:45 Obhajca Marek Para navrhol, aby bol Kočner prítomný počas čítania výpovede Zsuzsovej, ktorá v pondelok odmietla vypovedať. Dušan Kracina uviedol, že nevie, či je jeho prítomnosť nevyhnutná na pojednávaní. Ak nie je, rád by opustil miestnosť.
Kočner povedal, že jeho výpoveď bude mať dve časti – monologickú, ktorá by mala trvať 35 minút, a druhú, v rámci ktorej by sa chcel vyjadriť k jednotlivým správam z Threemy, ale nie je dnes na to pripravený. Navrhuje tak, aby mohol vypovedať vcelku na najbližšom pojednávacom dni. Kočner žiada, aby tak mohol urobiť spolu s technikou. S obhajcom chce pripraviť dôkazy. Para chce prečítať len jednotlivé pasáže z Threemy a vysvetliť ich, čím chce zareagovať na posledné rozhodnutie Najvyššieho súdu.
8:32 Sudca otvoril pojednávanie. Obžalovaný Darko Dragić neprišiel, keďže požiadal, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti. Na lavici obžalovaných už sedí aj Alena Zsuzsová.
8:28 Na pojednávanie prišli aj rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej.
8:25 Do pojednávacej siene vstúpil Kočner v sprievode príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Na tvári mal rúško.
Zsuszová, Kočner, Kracina aj Darko Dragić, ktorý sa už pojednávaní nezúčastňuje, sú obžalovaní z prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a Daniela Lipšica. Objednávka vrážd Žilinku a Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017, v prípade Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.
Zsuzsová mala v pondelok vypovedať pred senátom, no odmietla, a tak sa čítali jej staršie výpovede. Vyjadrovať sa chce neskôr k výpovedi svedkov, ďalším dôkazom a navrhne aj vykonanie nových. Tvrdí, že výsluchu sa nevyhýba.
Obhajca Kočnera Marek Para v pondelok navrhol, predložiť takzvanú prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru Európskej únie, aby vyhodnotil, či je komunikácia z aplikácie Threema zákonným dôkazom. Súd na pojednávaní 26. januára rozhodol, že Threemu ako dôkaz pripustí.
Celé odznova
Kuciaka a Kušnírovú zavraždili v ich dome vo Veľkej Mači vo februári 2018. Vykonávateľov vraždy Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa odsúdili na 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody a Zoltána Andruskóa na 15 rokov nepodmienečne.
Kočner si už odpykáva 19-ročný trest, ktorý dostal za falšovanie zmeniek a Zsuzsovú odsúdili na 21-ročné väzenie za podiel na vražde bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Kočner si odpykáva trest v ústave v Leopoldove, Zsuzsová v Nitre-Chrenovej.
Pôvodný rozsudok ŠTS zrušil minulý rok Najvyšší súd, pretože zistil chyby. Konkrétne išlo o nejasnosti skutkových tvrdení, nevykonanie všetkých dôkazov. Najvyšší súd vytklo ŠTS aj to, že sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami, ktoré boli významné pre rozhodnutie. Prípad dostal na starosť nový senát, predsedá mu Miroslav Mazúch.