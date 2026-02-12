Pravda Správy Domáce Hargaš: Migaľov projekt za 130 miliónov eur je predražený kšeft, nie modernizácia

Pri modernizácii portálu slovensko.sk za 130 miliónov eur už aj Ministerstvo financií (MF) SR nastavilo ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuelovi Migaľovi (nezávislý) zrkadlo. Uviedol to na brífingu opozičný parlamentný poslanec Ján Hargaš (PS) v súvislosti s negatívnym hodnotením investičných plánov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) pôsobiacom pri MF SR. Projekt ministra Migaľa podľa Hargaša nemá pokračovať, treba ho zastaviť.

„Ministerstvo financií v stredu (11. 2.) roztrhalo Migaľov arogantne nafúknutý projekt modernizácie slovensko.sk na kusy. Hoci sa s Kamenického ministerstvom často nezhodneme, tentoraz potvrdili presne to, na čo upozorňujeme už mesiace. Z 28 miliónov eur sa zrazu stalo vyše 130 miliónov bez akejkoľvek opory v reálnych potrebách štátu. Toto nie je systémová reforma. Toto je zbojníctvo bez poriadneho odôvodnenia, ktoré niekto tlačí silou-mocou, aj keď to všetci vidia,“ priblížil Hargaš.

„Mesiace sme počúvali hlúpe strašenie kolapsom, hackermi a rozpadom systému. Realita – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) nakúpila nový hardvér za takmer 10 miliónov eur a ministerstvo financií hovorí o následnej bezproblémovej prevádzke. Alternatívy poriadne neporovnali, znalecké posudky nepotvrdili nutnosť kompletnej výmeny kľúčových modulov a napriek tomu idú liať desiatky miliónov do nových, pričom tie pôvodné doteraz ani nenaplnili svoju kapacitu. To nesmrdí modernizáciou, ale poriadne predraženým kšeftom,“ podčiarkol.

Dodal, že v čase, keď ľudia rátajú každé euro a vláda ich dusí novými daňami, je takýto projekt čistá arogancia Samuela Migaľa. „Pýtam sa preto aj ministra Tomáša Druckera (Hlas-SD), či ešte stále chce odklepnúť 130 miliónov eur človeku, ktorého očividným cieľom je nahrabať si peniaze, kým ešte môže, lebo vie, že na kandidátku ho nezoberie ani len (minister cestovného ruchu a športu, pozn. TASR) Rudolf Huliak (nezávislý). A vyzývam ministra Migaľa, aby tento nezmysel okamžite zastavil,“ uzavrel Hargaš.

