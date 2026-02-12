Rada pre mediálne služby by sa mohla zmeniť na nový úrad. Poslanci stopli volebnú novelu a zjednotili pravidlá pre fondy

Nový mediálny úrad
Dozor nad mediálnym trhom čaká zásadná transformácia. Rada pre mediálne služby sa má podľa novely zákona, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania, zmeniť na Národný mediálny úrad. Návrh z dielne SNS počíta s tým, že predsedu úradu by volila Národná rada SR na šesťročné obdobie po verejnom vypočutí kandidátov.
„Novela podľa SNS upravuje vnútorné usporiadanie a rozhodovacie procesy orgánu štátneho dohľadu v oblasti mediálnych služieb s cieľom zjednoznačniť zodpovednosť za výkon pôsobnosti, posilniť akcieschopnosť a stabilitu rozhodovacej praxe,“ uvádza sa v predloženom materiáli. Navrhovaná úprava počíta aj so skrátením lehoty na oboznámenie sa s podnetom na 30 dní namiesto doterajších 90 dní.
Volebný systém bez zmien
Návrh koaličnej SNS na úpravu pravidiel preferenčného hlasovania v pléne nenašiel dostatočnú podporu. Národniari v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva navrhovali zvýšiť hranicu prednostných hlasov potrebných na posun kandidáta na zvoliteľnú pozíciu z doterajších troch na sedem percent.Čítajte viac Huliak presadil posilnenie Tiposu. Štátna lotéria má získať nové možnosti, môže expandovať aj do zahraničia
„Existujúce trojpercentné kvórum prispieva k situáciám, v ktorých aj relatívne nízky počet prednostných hlasov spôsobuje zásadné zmeny v obsadení mandátov, a to často aj v neprospech kandidátov, ktorí získali vyššiu podporu v rámci vnútornej straníckej hierarchie,“ argumentovali predkladatelia. Väčšina prítomných poslancov však novelu do druhého čítania neposunula.
Harmonizácia alternatívnych investícií
Zmeny čakajú aj oblasť finančného trhu a kolektívneho investovania. Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona, ktorá do slovenského právneho poriadku preberá európske smernice z roku 2024. Cieľom je zjednotiť pravidlá pre správcov alternatívnych investičných fondov v rámci celej EÚ.
„Uvedenou smernicou sa harmonizujú pravidlá pre správcov alternatívnych investičných fondov, ktoré poskytujú úvery, upresňujú sa pravidlá delegovania činností zo správcov fondov na tretie subjekty, rozširuje sa škála nástrojov na riadenie likvidity fondov na účel vyššej ochrany investorov,“ priblížil rezort financií v predkladacej správe. Novela má tiež upraviť zaobchádzanie s rizikom koncentrácie a zaviesť pravidelnú rotáciu nezávislých oceňovateľov nehnuteľností.Čítajte viac Prieskum Focus: Voľby by vo februári vyhralo PS. Hlas prekonala Republika aj Matovič
Diskusia o dlhu a hazarde
Zákonodarcovia v rámci programu 11. rokovacieho dňa pokračujú v diskusii o Súhrnnej výročnej správe SR za rok 2024. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer) dosiahol schodok verejnej správy v roku 2024 hodnotu 7,2 miliardy eur, čo predstavuje 5,5 % HDP. V medziročnom porovnaní príjmy štátu vzrástli o 1,6 miliardy eur, zatiaľ čo výdavky o 2,2 miliardy eur.
Opozičné KDH v rámci prebiehajúcej schôdze kritizovalo pozmeňujúci návrh k zákonu o bankách, ktorý má umožniť hranie číselných lotérií na samoobslužných termináloch. Podľa hnutia tento krok zvyšuje dostupnosť hazardu. „Hazard rozkladá rodiny, oberá deti o istotu a rodičov o dôstojnosť. Každý nový terminál znamená nové riziko osobného bankrotu a ďalšie ľudské tragédie,“ uviedol poslanec za KDH Marián Čaučík. Hnutie presadzuje prísnejšiu ochranu pred dôsledkami hazardu a žiada zvýšenie odvodov z hazardných hier.