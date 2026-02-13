Anketa: Čo naozaj ohrozuje Slovensko? (2)

Osobnosti, ktoré sa vyjadrili do našej ankety, hovoria v aj toto:
- Ako obrovskú hrozbu vnímam oslabovanie dôvery vo vedecké poznanie. Akonáhle nahradíme expertov influencermi, vedu domnienkami, a hĺbku povrchnosťou, otvárame pomyselnú Pandorinu skrinku.”
- „Nízke mzdy, neisté pracovné zmluvy, nedôstojné pracovné podmienky, rastúce životné náklady a tlak na neustálu flexibilitu zvyšujú pocit nestability a obáv z budúcnosti.”
- „Hrozí nám nastolenie nedemokratického režimu alebo dokonca pád do ruskej sféry vplyvu. Sme najviac zraniteľnou krajinou na ruské hybridné pôsobenie v Európe. Sme na tom ešte horšie ako Maďarsko a Srbsko.”
- „Ak sami nebudeme v skutočnosti chcieť kvalitné vzdelávanie pre naše deti, dobre fungujúce zdravotníctvo či verejný sektor, a pri (volebných) rozhodnutiach sa budeme viac riadiť emóciami ako rozumom, tak sa dopyt s ponukou bude stretať v bode, ktorý predznamená úpadok Slovenska.”
- „Slovensko dnes podľa mňa najviac ohrozuje kombinácia krátkozrakých politických rozhodnutí a postupnej straty dôvery v inštitúcie.”
- „Znižovanie dôstojnosti zamestnancov a prekarizácia práce vedie k rastu nerovností, väčsej nespokojnosti, frustrácii a k radikalizácii spoločnosti.”
- „Ohrozuje nás strata vedomia o spoločnom príbehu, o vzájomnom prepojení, koreňoch a cieľoch.”
Vojna na Ukrajine a geopolitické napätie, energetická a ekonomická neistota spojená s rastom cien a zadlžovaním štátu? Alebo globálna vlna dezinformácií a hybridných hrozieb? Čo najviac ohrozuje Slovensko a náš pocit bezpečia?
Osobnosti, ktoré sa vyjadrili do našej ankety, pomenúvajú rôzne hrozby, no ich odkaz má spoločný základ: bezpečnosť Slovenska nestojí len na armáde či ekonomických ukazovateľoch. Stojí na dôvere – vo vedu a fakty, v dôstojnú prácu, v demokratické inštitúcie aj v schopnosť politikov i občanov rozhodovať sa zodpovedne. Ak tieto piliere oslabíme, ohrozenie nepríde zvonku, vytvoríme si ho sami.
Anketa je súčasťou projektu Fórum Slovensko, prvého nezávislého občianskeho fóra na Slovensku, ktoré spája živé diskusie občanov so zúčastnenými digitálnymi diskusiami DEMDIS pre celú verejnosť.
Fórum Slovensko terat hľadá 60 ľudí z rôznych prostredí, ktorí sa zapoja do férových diskusií naživo o tom, ako má vyzerať bezpečné a odolné Slovensko v časoch kríz – za dôstojnú odmenu a s úhradou všetkých nákladov.
Zaregistrujte sa a staňte sa súčasťou spoločného príbehu!
Registračný formuláru je na tomto linku.
Čo podľa vás dnes ohrozuje Slovensko najviac?
Marek Števček
rektor Univerzity Komenského
Ako obrovskú hrozbu vnímam oslabovanie dôvery vo vedecké poznanie. Hodnotovým základom našej spoločnosti je spoliehanie sa na fakty vychádzajúce z empirických dôkazov. Expertom nemôže byť človek, ktorý si urobil “svoj vlastný výskum” rozkliknutím prvých troch výsledkov internetového vyhľadávača. Expertom je človek, ktorý svojej oblasti zasvätil celý život, no aj po dekádach mravenčej práce pristupuje k poznaniu s pokorou, neustálym spochybňovaním, a schopnosťou zmeniť svoj pohľad pri konfrontácii so solídnymi protiargumentami. Akonáhle nahradíme expertov influencermi, vedu domnienkami, a hĺbku povrchnosťou, otvárame pomyselnú Pandorinu skrinku. Podkopávanie autority vedy ako zdroja našej základnej orientácie môže viesť k zníženej schopnosti spoločnosti prijímať informované rozhodnutia v oblastiach verejného zdravia, môže poškodiť technologický rozvoj, môže spôsobiť nenávratné škody. My dnes potrebujeme pravý opak. Potrebujeme byť odolnejší, silnejší a súdržnejší. A to je nezlučiteľné s relativizovaním vedeckého prístupu.Čítajte viac Anketa: Čo naozaj ohrozuje Slovensko?
Monika Uhlerová
prezidentka Konfederácie odborových zväzov KOZ SR
Slovensko dnes vážne neohrozujú len politické spory, fragmentácia spoločnosti, korupcia či vonkajšie vplyvy, ale aj prehlbujúce sa sociálne a ekonomické problémy. Rastie počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnou neistotou, pričom ani práca už pre mnohých neznamená záruku dôstojného života. Nízke mzdy, neisté pracovné zmluvy, nedôstojné pracovné podmienky, rastúce životné náklady a tlak na neustálu flexibilitu zvyšujú pocit nestability a obáv z budúcnosti. Trh práce sa mení aj vplyvom nových technológií a globalizácie, no Slovensko na tieto zmeny reaguje pomaly a nedostatočne, čo prehlbuje regionálne rozdiely a znižuje schopnosť ľudí prispôsobiť sa novým podmienkam. To podporuje odchod mladých a kvalifikovaných ľudí do zahraničia a oslabuje ekonomický aj sociálny potenciál krajiny. Dlhodobé oslabovanie istoty práce, dôstojnosti a sociálnej ochrany narúša sociálnu súdržnosť, dôveru v štát, stabilitu celej spoločnosti a schopnosť odolávať krízam.
Pavel Macko
generál a bývalý náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
Za najvážnejšiu hrozbu považujem oslabenie demokracie a slobody. Hrozí nám nastolenie nedemokratického režimu alebo dokonca pád do ruskej sféry vplyvu. Sme najviac zraniteľnou krajinou na ruské hybridné pôsobenie v Európe. Sme na tom ešte horšie ako Maďarsko a Srbsko. Na vládnej úrovni sme už prehrali hybridnú vojnu, vrcholoví politici koalície otvorene kolaborujú s Ruskom. Čím menšiu šancu majú uspieť v budúcich voľbách, tým väčšie je riziko, že sa pokúsia udržať moc silou. Sme svedkami intenzívnych útokov na posledné zvyšky nezávislosti našich inštitúcií a verejnoprávnych médií. Masívne sú rozrušované bezpečnostné zložky, spravodajské služby sú spolitizované a nedôveryhodné. Pribúdajú útoky na armádu a snahy o jej politizáciu.
Dušan Zachar
riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
Ak nateraz opomenieme najvážnejšiu bezpečnostnú hrozbu predstavovanú súčasným Ruskom, tak sú to samotní občania Slovenskej republiky. Každý jeden občan to má vo svojich rukách (a v hlave), ako sa bude Slovensko rozvíjať alebo padať. Každodenné rozhodnutia ľudí majú potenciál, raz vo väčšej, inokedy v menšej miere, ovplyvňovať život v našej krajine. Tieto každodenné voľby, ktoré vyplývajú z našich preferencií, z nášho dopytu, potom generujú politickú ponuku. Ak sami nebudeme v skutočnosti chcieť kvalitné vzdelávanie pre naše deti, dobre fungujúce zdravotníctvo či verejný sektor, a pri (volebných) rozhodnutiach sa budeme viac riadiť emóciami ako rozumom, tak sa dopyt s ponukou bude stretať v bode, ktorý predznamená úpadok Slovenska.
Oto Nevický
generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení AZZZ SR
Slovenská republika vstupuje do éry poznamenanej geopolitickou neistotou, rastúcou vnútornou polarizáciou a alarmujúcim zhoršovaním stavu verejných financií. Podnikateľské prostredie, motor našej ekonomiky, čelí mnohým výzvam. Turbulentná situácia si vyžaduje okamžitú zmenu prístupu. Slovensko musí uprednostniť dlhodobé, strategické a koordinované riadenie pred krátkodobými , populistickými krokmi. Slovensko dnes podľa mňa najviac ohrozuje kombinácia krátkozrakých politických rozhodnutí a postupnej straty dôvery v inštitúcie. Negatívne vnímam najmä populistické opatrenia, ktoré síce môžu krátkodobo znieť atraktívne, no sú dlhodobo neudržateľné a často prehlbujú verejné financie, zadlženie a napätie v spoločnosti. Ak sa prestaneme opierať o fakty, dialóg a dlhodobú víziu, riskujeme stagnáciu krajiny, odliv talentov a zhoršenie kvality života.
Monika Benedeková
predsedníčka Odborového združenia KOVO
Ako zástupkyňa zamestnancov vnímam ako najväčšiu hrozbu nezvládnutie transformácie hospodárstva, priemyslu a stratu pracovných miest, odliv mozgov a zníženie celkového potenciálu krajiny a jej ekonomickej výkonnosti. Len reagovať na zmeny a ešte s časovým oneskorením nestačí. Štruktúra slovenského hospodárstva je príliš monolitická opierajúca sa predovšetkým o strojársky priemysel – automotive, čo zvvyšuje našu zraniteľnosť a znižuje odolnosť voči krízam. Ekonomiku je potrebné diverzifikovať. Znižovanie dôstojnosti zamestnancov a prekarizácia práce vedie k rastu nerovností, väčsej nespokojnosti, frustrácii a k radikalizácii spoločnosti. Chýba dlhodobá vízia krajiny ako takej a pocit spolupatričnosti jej občanov, dôvera v štát a jeho inštitúcie, preto aj ochota participovať na smerovaní štátu zo strany občanov nerastie.
Karol Moravčík
katolícky kňaz, teológ a publicista
Ohrozuje nás strata vedomia o spoločnom príbehu, o vzájomnom prepojení, koreňoch a cieľoch. Zárukou bezpečnej plavby dejinami nie je ani samotná existencia vlastného štátu, ani členstvo v nadnárodných štruktúrach. Podoba demokracie v období neskorej moderny a nadvlády ekonomiky nad politikou stala sa priveľmi krehkou, a často si kladiem si otázku, kde je ten ľud, ktorý v dobe prepiateho osobného i skupinového individualizmu prijme zodpovednosť za celok spoločnosti i prírody. Povedané slovami pápeža Františka z encykliky Fratelli tutti: Potrebujeme porozumieť zásadným zmenám v rámci svetového spoločenstva, „ktoré sa plaví na jednej lodi, kde utrpenie jedného spôsobuje ujmu všetkým. Nik sa nezachráni sám, zachrániť sa môžeme len spoločne.
Hlasujte
Nechceme sa ale iba zhodnúť na tom, čo je problém. Chceme hľadať aj porozumenie. Digitálna diskusia Fóra Slovensko má za cieľ identifikovať 5 kľúčových tematických podoblastí, ktorým sa budeme venovať v živých deliberatívnych diskusiách 50 občanov a občianok Slovenska na jar 2026.
Zahlasujte za 20 návrhov a budete zaradení do žrebovania o účasť na živom fóre na jar 2026. Každá účasť je honorovaná (100 €) a hradíme aj náklady. Digitálna diskusia je anonymná a otvorená do 15. 2. 2026.
Čo je Fórum Slovensko
Fórum Slovensko je prvé nezávislé občianske fórum, ktoré spája živé diskusie 50 občanov a občaniek Slovenska s digitálnymi DEMDIS diskusiami pre celú verejnosť. Jeho cieľom je zvyšovať vzájomné porozumenie, medziľudskú dôveru a rozvíjať demokratické inovácie pre 21. storočie.
Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike digitálnych diskusií zas na tomto linku.