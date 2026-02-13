Šimkovičová tvrdí, že kultúra napreduje a SNG sa zapĺňa. Karas hovorí o stratách a zlom manažmente

V relácii Král na ťahu v televízii ta3 vo štvrtok večer diskutovali ministerka kultúry Martina Šimkovičová a minister životného prostredia Tomáš Taraba (obaja nominanti SNS). Opozíciu zastupovali podpredseda KDH Viliam Karas a poslankyňa NR SR Andrea Turčanová. Témami boli najmä pokusy o odvolanie ministrov, situácia v kultúre a personálne výmeny. V závere relácie so svojimi zisteniami o pandémii nečakane vystúpil aj vládny splnomocnenec Peter Kotlár.
Odvolávanie ministrov
Šimkovičová pripomenula, že odvolávaniu čelila opakovane a dôvody sa podľa nej opakujú. „Stále sa tu spomína nejaká nekompetentnosť. Ja sa držím programového vyhlásenia vlády a to plním,“ uviedla. Tvrdí, že útokom čelila ešte pred nástupom do funkcie a že jej zásahy, najmä vo Fonde na podporu umenia (FPU), narušili zabehnuté finančné toky.
„Jednoducho som im prekážala. Istá skupina ľudí roky systematicky žila z Fondu na podporu umenia. Možno sa obávali, že sa tieto peniaze stopnú, čo sa aj stalo, keď sme zmenili zákon,“ povedala ministerka s tým, že fond je dnes podľa nej transparentnejší.
Karas kritizoval spôsob, akým prebehli rokovania o odvolávaní. „Je to absolútne pohrdanie parlamentnou demokraciou. Opozícia celú noc argumentovala bez prítomnosti ministrov a veľkej časti koaličných poslancov,“ vyhlásil. Podľa neho to padá na vrub celej vládnej koalície.Čítajte viac Hlas posiela Migaľovi upozornenie. Koalícia ministrov podržala napriek ich neprítomnosti
Taraba reagoval tým, že podľa neho opozícia „zdevalvovala inštitút odvolávania ministra“. Pripomenul, že návrh na odvolanie padol ešte pred vyslovením dôvery vláde. „To je anomália. Odvolávali ste ma aj za to, že som nezabránil poslancom prijať pozmeňujúci návrh. Sme v parlamentnej demokracii – ako mám ja ako člen exekutívy zabrániť poslancom hlasovať?“ pýtal sa.
V súvislosti s projektom dekarbonizácie v U. S. Steel Košice odmietol, že by štát prišiel o 300 miliónov eur. „Tých 300 miliónov neprepadlo, skončili v zdravotníctve a školstve,“ uviedol.
Turčanová oponovala, že minister ako predkladateľ zákona nesie politickú zodpovednosť za výslednú podobu legislatívy. „Ste suverénny minister. Ak sa tam objavil takýto pozmeňujúci návrh, bolo to aj s vaším súhlasom,“ reagovala.
Protesty a situácia v kultúre
Ďalšou z tém boli protesty umelcov a petícia za demisiu ministerky, ktorú podpísali desaťtisíce ľudí. „Celý môj život som pracovala v médiách, so všetkými sa poznám osobne. Ale nielen herci sú umelci,“ reagovala Šimkovičová na výhrady známych osobností kultúrneho života. Tvrdí, že sa vytvára obraz likvidácie kultúry, ktorý podľa nej nezodpovedá realite. „Stále sa hovorí, že kultúra pod mojím vedením sa likviduje. Grafy však nasvedčujú, že kultúra ide hore,“ povedala. Protesty podľa nej organizuje úzka skupina aktivistov združených okolo iniciatívy Otvorená kultúra.
Karas jej odkázal, že problémom nie je samotná snaha o zmeny, ale spôsob ich realizácie. „Keď sa vstúpi do rezortu ako slon v porceláne, krištáľ sa rozsype a ťažko sa zbiera. Spôsob, akým sa vstúpilo do rezortu kultúry, bol hrubý, necitlivý a bez rešpektu,“ uviedol.Čítajte aj Huliak opäť bez servítky zaútočil na svojho vládneho kolegu: „Si ako truhlík,“ odkazuje ministrovi
SNG pod lupou
Ministerka sa ohradila voči kritike stavu Slovenskej národnej galérie. „Dvanásť rokov sa opravovala za 85 miliónov eur. A sú tam dvere, ktoré sa nedajú otvoriť, zateká tam, sú plesnivé steny. Takto galéria nemá fungovať,“ vyhlásila.
Tvrdí, že dnes sa galéria zapĺňa a že sa pod novým vedením rozbehli výstavy aj vzdelávacie programy. Podľa údajov, ktoré zazneli v relácii, však návštevnosť medziročne klesla – z približne 134-tisíc návštevníkov na 124-tisíc. Taraba pokles vysvetľoval tým, že ľudia „nechceli počúvať politické žvásty“ na sprievodných podujatiach.Čítajte viac Do SNG chodí o polovicu menej ľudí. Platforma Otvorená kultúra! za to viní Šimkovičovej rezort a politické nominácie
Personálne výmeny v inštitúciách
Opozícia ministerke vyčíta výmeny riaditeľov kultúrnych inštitúcií a zvýšený vplyv ministerstva na rozhodovanie vo Fonde na podporu umenia. Šimkovičová argumentovala, že po nástupe do funkcie našla zanedbaný stav viacerých objektov.
„Keď som prišla do rezortu, zistila som, že spadnutý strop nechali tri roky bez riešenia. Toto nie je možné v normálnej civilizovanej krajine,“ uviedla. Spomenula aj potrebu riešiť situáciu na Spišskom hrade a v Románskom paláci, ktoré sú zapísané v UNESCO. Karas uznal, že prehodnotenie financovania môže byť legitímne, no musí byť realizované citlivo. „Celé je to o tom, aký máte tím, ako komunikujete a ako pristupujete k podriadeným organizáciám,“ dodal.
Kultúra v tieni konsolidácie
Karas tvrdí, že za posledné dva roky sa prehĺbili straty viacerých organizácií v pôsobnosti ministerstva. „To znamená, že niečo je zlé v manažmente rezortu,“ vyhlásil. Šimkovičová reagovala, že rezort patrí medzi tie, ktoré najviac šetrili, a musel čeliť konsolidácii. Zároveň poukázala na vysoký záujem o inštitúcie, ako je Slovenské národné divadlo či Slovenská filharmónia.
„Ľudia sú hladní po kultúre. Divadlá zarábajú z predaja lístkov, ale potrebujeme nastaviť limity verejných výdavkov tak, aby si časť zisku mohli ponechať,“ povedala.Čítajte viac Prečo vláda neinformovala o Kotlárových zisteniach? Kaliňák to vysvetlil
Kotlár žiada stiahnutie vakcín
V závere diskusie vystúpil aj vládny splnomocnenec pre preverenie manažovania pandémie Peter Kotlár. Zopakoval svoje tvrdenie, že plošné testovanie počas pandémie covidu malo podľa jeho názoru prispieť k nadúmrtnosti.
Kotlár nadviazal na svoje štvrtkové vystúpenie na rokovaní vlády, kde prezentoval materiál označený ako utajený. Tvrdí, že jeho zistenia sú natoľko závažné, že by mali viesť k okamžitému stiahnutiu mRNA vakcín z trhu. Podľa jeho slov by sa tieto vakcíny nemali ďalej používať pre ich údajne nízku účinnosť a rizikovosť.
Taraba uviedol, že prezentované údaje má teraz preveriť minister zdravotníctva Kamil Šaško. Rezort zdravotníctva včera reagoval, že postoj ministra k očkovaniu je dlhodobo známy a nemení sa, čím naznačil, že na oficiálnej politike rezortu sa zatiaľ nič nemení.