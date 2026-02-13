Gröhling: Cigániková u Kollára by bol ideologický kotrmelec. Alkohol v parlamente? Ten problém tam je a všetci o tom vieme

Koalícia podľa Gröhlinga zabránila otvoreniu mimoriadnej schôdze ku korupcii, na ktorej mal vystúpiť aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. „Slovensko je prežraté korupciou kvôli tejto vláde a kvôli zákonom, ktoré táto vláda presadila v Národnej rade,“ povedal Gröhling. SaS chce, aby Žilinka vystúpil priamo v pléne. „Budeme apelovať na generálneho prokurátora, aby on požiadal o to, že chce vystúpiť v Národnej rade,“ uviedol.
V rozhovore sa ďalej dozviete:
- Čo hovorí na kroky generálneho prokurátora
- Čo má pripravené opozícia, aby ju bolo viac počuť
- Prečo podľa neho drží vládna koalícia pohromade
- Ako sa vysporiadajú poslanci s novým rokovacím poriadkom
- Ako by riešil alkohol v parlamente
- Ako to bude s Richardom Sulíkom a Janou Bitó Cigánikovou a SaS
K neúspešnému hlasovaniu o nedôvere vláde a ministrom sa Gröhling vyjadril skepticky. Tvrdí, že koalícia drží pokope vďaka vzájomným záujmom. „Ustáli to kvôli tomu, že ich lepí korupcia a navzájom sa podržia,“ povedal.
Nový rokovací poriadok parlamentu označil za pokus umlčať opozíciu. SaS zvažuje podanie na Ústavný súd: „Budeme analyzovať, ako to podať na Ústavný súd.“
Gröhling sa vyjadril aj k vnútrostraníckym sporom v SaS a k možným presunom niektorých politikov. Reagoval aj na špekulácie o spolupráci Jany Cigánikovej s Borisom Kollárom. „Pre mňa by to bol ideologický kotrmelec,“ povedal. Podľa neho by spolupráca s Kollárom nedávala hodnotový zmysel: „Neviem si to predstaviť z pravicovej strany, aby niekto začal spoluprácu s Borisom Kollárom, ktorého vnímam mierne populisticky.“ Zároveň dodal, že ho mrzí, že vníma Cigánikovú skôr ako niekoho, kto „bojuje za Richarda Sulíka“, kým on chce „bojovať za ľudí“.
K alkoholu v parlamente Gröhling zopakoval, že ide o reálny problém. „Ten problém tam je a všetci o tom vieme,“ povedal. „Choďte sa pozrieť do košov, koľko tam je fliaš alkoholu.“ Navrhuje, aby predseda parlamentu vyzval poslancov na dobrovoľné testovanie: „Nech sa páči, nech vyzve poslancov, aby si jednorazovo nafúkli.“
K regionálnym voľbám uviedol, že podporí pokračovanie Juraja Drobu na čele BSK: „Juraj Droba robí dobrú robotu s výsledkami.“ Podporu vyjadril aj primátorovi Bratislavy: „Pán Vallo odvádza dobrú robotu.“