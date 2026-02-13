Pravda Správy Domáce VIDEO: Matovič sa Gašparovi ospravedlnil po svojom. Odmietol „bozkávať mafiánsky prsteň"

Igor Matovič sa v parlamente formálne ospravedlnil, no svoje vystúpenie poňal kriticky voči koalícii. Pokutu odvrátil, spor však zostáva otvorený.

13.02.2026 11:41
Igor Matovič: Toto je čistý politický proces ako z 50. rokov minulého storočia
Zdroj: TV Pravda

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič sa dnes mal v pléne parlamentu ospravedlniť. Prinútil ho k tomu Mandátový a imunitný výbor po dvoch disciplinárnych konaniach, ktoré inicioval podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer). Dôvodom boli Matovičove výroky o „teliatkach“ v pléne a tvrdenie, že „ožratí poslanci hlasujú o osudoch ľudí“. Ak by sa neospravedlnil, hrozila by mu pokuta do 1 000 eur.

Matovič však vopred avizoval, že to spraví „svojím spôsobom“. A práve to bolo otáznikom dnešného rokovacieho dňa. K rečníckemu pultu sa postavil krátko pred jedenástou a namiesto ospravedlnenia kritizoval koalíciu. „Keď Gašpar chce, aby som mu ten jeho mafiánsky prsteň po kľaku pobozkal, to nikdy nespravím. Považoval by som to za zradu svojich voličov a zradu celého demokratického Slovenska,“ vyhlásil.

Svoje vystúpenie zakončil slovami: „Vážený, nevážený, obžalovaný Tibor G., trhnite si nohou.“ Predseda výboru Marián Saloň (Smer) nechal Matovičovo vystúpenie prekvapivo bez komentára. Tibor Gašpar počas ospravedlnenia v rokovacej sále prítomný nebol.

Výbor o ospravedlnení rozhodoval ešte v novembri minulého roka. Na tom istom zasadnutí zároveň nezačal konanie voči Gašparovi, hoci podnet podal poslanec František Majerský pre výroky o možnom „kúpení“ či „zastrašení“ pri hlasovaní o ústave. Mandátový a imunitný výbor má pritom väčšinu členov nominovaných koaličnými klubmi, čo sa prirodzene premieta aj do výsledkov hlasovaní.

