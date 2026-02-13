Pravda Správy Domáce Sestry a pôrodné asistentky dostanú 3000 eur, stabilizačný príspevok nebude podliehať sociálnym ani zdravotným odvodom

Sestry a pôrodné asistentky v ústavnej zdravotnej starostlivosti dostanú v tomto roku stabilizačný príspevok. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a úpravy viacerých ďalších zákonov, ktoré vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Urobili tak cez pozmeňujúci návrh k novele zákona o bankách.

„Účelom stabilizačného príspevku je podpora dlhodobej stabilizácie obsadenosti pracovných miest sestier a pôrodných asistentiek u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ ozrejmil Zdenko Svoboda (Hlas), ktorý návrh predložil.

Úprava definuje podmienky, ktoré musia sestry a pôrodné asistentky splniť, aby mali na príspevok nárok. Napríklad pracovný pomer im u dotknutých poskytovateľov musí vzniknúť do 28. februára.

Celková výška príspevku sa stanovuje na najviac 3000 eur. „Tento príspevok bude sestrám a pôrodným asistentkám vyplatený v priebehu roka 2026, a to na mesačnej báze tak, že prvá časť príspevku bude sestre alebo pôrodnej asistentke vyplatená v apríli 2026 k mzde za odpracovaný mesiac marec a posledná časť bude vyplatená v mesiaci november 2026 za odpracovaný mesiac október,“ píše sa v novele.

Stabilizačný príspevok nebude podliehať sociálnym ani zdravotným odvodom.

K novele predložil pozmeňujúci návrh, ktorý riešil stabilizačné príspevky, aj opozičný poslanec Marek Krajčí (Slovensko – Za ľudí). Plénum ho však odmietlo. Krajčí tvrdil, že jeho návrh je spravodlivý a motivačný. Úpravu z dielne Hlasu-SD kritizoval. Namietal, že podľa nej majú na príplatok nárok len sestry, ktoré sa u poskytovateľa zamestnajú do 28. februára 2026.

„My sme navrhovali, aby tento príplatok dostávali aj sestry a pôrodné asistentky, ktoré do práce nastúpia počas celého roka a po splnení podmienok by im bol vyplácaný 12 mesiacov. Naším cieľom je vytvoriť motivujúce prostredie aj pre nové sestry a pôrodné asistentky, ktorých máme v zdravotníctve výrazný nedostatok, a tým uľahčiť aj zamestnávateľom ich nábor do nemocníc,“ dodal.

