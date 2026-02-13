Pravda Správy Domáce Šaško opäť vymenil šéfa záchraniek. Operačné stredisko povedie Gaston Ivanov

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR má nového riaditeľa. Je ním Gaston Ivanov. Funkciu zastáva od štvrtka (12. 2.), potvrdila Martina Fröhlich Činovská z OS ZZS.

13.02.2026 12:49
Ivanov vo funkcii nahradil Jozefa Hricku, ktorého za riaditeľa vymenoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) v auguste 2025.

