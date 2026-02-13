Ivanov vo funkcii nahradil Jozefa Hricku, ktorého za riaditeľa vymenoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) v auguste 2025.Čítajte viac Záchranky čaká veľká zmena. Viac moci budú mať nemocnice s urgentmi. Opozícia varuje Čítajte viac INEKO: Predstavený zámer zmien v systéme záchraniek je zlým rozhodnutím
Šaško opäť vymenil šéfa záchraniek. Operačné stredisko povedie Gaston Ivanov
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR má nového riaditeľa. Je ním Gaston Ivanov. Funkciu zastáva od štvrtka (12. 2.), potvrdila Martina Fröhlich Činovská z OS ZZS.