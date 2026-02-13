VIDEO: Danko vracia úder a odmieta, že by v parlamente zaspal: Mesterovej špinavosti pokračujú, podám podnet

Poslanec Národnej rady SR Viliam Tankó (Progresívne Slovensko) zverejnil vo štvrtok na sociálnej sieti fotografiu, pri ktorej tvrdil, že Danko počas schôdze zaspal. „Na obrázku môžete vidieť podpredsedu parlamentu, ktorý pracuje v plnom prúde. Spolu so svojimi kolegami z koalície prijíma tak „dôležité“ zákony pre obyvateľov tejto krajiny, až z toho zaspal. Toto je dôkaz, ako veľmi a ťažko pracujú. Ako ich to všetko nesmierne baví a ako im na životoch ľudí na Slovensku záleží," napísal k fotke.
Predseda SNS Danko v reakcii uviedol, že ide o klamstvo a obvinil z neho poslankyňu PS Zuzanu Mesterovú. „Takže najprv v rozpore s rokovacím poriadkom ma odfotí, keď pozerám do telefónu, a poslancovi Tankóovi povie zaves to, akože spí. Takže asi ťažko by som mohol spať, keď som dve hodiny riadil parlament," povedal Danko vo videu.
Podľa podpredsedu parlamentu to poslankyňa urobila z pomsty. „Pretože som jej povedal, že ju zažalujeme za to, že označila koaličných poslancov za vrahov, pretože kyselinári boli vrahovia. Toto nešťastie Mesterová, ja ju budem volať TOTO, malé klbko nervov, robí takéto podrazy v kuse," povedal Danko s tým, že predsedníčka klubu PS klame a zavádza verejnosť. Danko avizuje, že sa s podnetom obráti na príslušný poslanecký výbor.