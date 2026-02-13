Ficov poradca pred súdom: Lindtner tvrdí, že je nevinný a skutky sa nestali

Podľa obhajoby je obžaloba nedôvodná a nezákonná. „Som nevinný,“ vyhlásil David Lindtner. Dohodu o vine a treste odmietol uzavrieť, tvrdí, že skutky uvedené v obžalobe sa nestali. Kriminalizácia jeho osoby má údajne politické pozadie. Byť v pozícii obžalovaného je pre neho vraj nová situácia.
David Lindtner súdu priblížil svoju profesionálnu prax ešte z čias svojho pôsobenia ako začínajúceho prokurátora, cez šéfa bratislavského okresného súdu v rokoch 2015–2019 až doteraz. Výpoveď neskôr prerušil s tým, že v nej bude pokračovať až po výpovediach svedkov.
„Od prvého zadržania tvrdím, že tie skutky sa nestali. Mám aj sťaženú pozíciu, pretože neviem kedy, lebo v nezistenom čase, na nezistenom mieste… Bývalý Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) preto takto skutky formuloval, aby dotyčný, voči ktorému obvinenie smeruje, nemal možnosť obrany. Prokurátor v prípravnom konaní nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by preukazovali to, čo dvaja kajúcnici. Bývalý ÚŠP a NAKA to robili s obľubou, povedia, že pred desiatimi rokmi niekto niečo na vás povie a vy sa nemáte prakticky ako brániť,“ konštatoval David Lindtner.
Prvá svedkyňa, exsudkyňa Miriam Repáková zadržaná v rámci akcie Búrka v roku 2020 a právoplatne odsúdená pre zločin ohýbania práva, odmietla v piatok vypovedať, aby si neprivodila trestné stíhanie. Ako zdôvodnila, vraj odvtedy ubehol dlhý čas, už si nepamätá a aj zo zdravotných dôvodov sa musí vyhýbať stresovým situáciám. Čítala sa preto jej výpoveď z prípravného konania.Čítajte viac Takáč ho označil za korupčníka. Ficov poradca žaluje prokurátora: Svedka naviedol na krivú výpoveď
Medzi svedkami figuruje aj ďalší bývalý sudca Vladimír Sklenka, ktorý vypovedal vo viacerých kauzách týkajúcich sa podozrení z ovplyvňovania rozhodnutí súdov a korupcie.
Prokurátor podal obžalobu na Davida Lindtnera v júli 2022. Samosudca ŠTS ju odmietol, prokurátor však podal voči tomu sťažnosť, o ktorej rozhodol Najvyšší súd SR. Ten rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a uložil mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.