Extrémny zvrat počasia: Arktická zima sa opäť rúti na Slovensko. Po jarných +14 °C príde mráz až -20 °C!

Aktuálne do našej oblasti od západu prúdi teplý vzduch, ktorý prináša i nadpriemerné teploty a slnko. Situácia sa však čoskoro zmení. Nad Európou sa začne striedať teplá a studená vzduchová hmota, pričom prvý výrazný teplotný zlom nastane už počas víkendu, píše portál imeteo.sk.
V sobotu ráno bude prevažne jasno, no na západe a východe krajiny sa môže miestami vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. V priebehu dňa teploty vystúpia na netypicky vysoké hodnoty – najmä na západnom Slovensku sa môžu priblížiť až k +14 °C. Teplotná mapa tak bude pripomínať skôr jar než polovicu zimy, informovali meteorológovia.
Zásadná zmena príde v noci zo soboty na nedeľu, keď cez naše územie začne prechádzať studený front sprevádzaný zrážkami. Následne za ním začne prúdiť podstatne chladnejší vzduch.
S príchodom studeného vzduchu sa vrátia aj výrazné nočné mrazy. Teploty môžu v niektorých oblastiach podľa imeteo.sk klesnúť až k –20 °C a mrazivé počasie by malo pretrvať približne do utorka. Následne sa očakáva postupné oteplenie, no podľa aktuálnych predpokladov nepôjde o dlhodobý trend. Po krátkom zmiernení môže opäť prísť ďalšia studená vlna, ktorá sa rýchlo rozšíri a prinesie ochladenie aj o viac ako 13 °C.
Kým sobota bude pôsobiť takmer jarne, nedeľná teplotná mapa už prinesie úplne odlišný obraz – na viacerých miestach sa opäť očakávajú silné mrazy.