Extrémny zvrat počasia: Arktická zima sa opäť rúti na Slovensko. Po jarných +14 °C príde mráz až -20 °C!

Tieto dni sú nezvyčajne teplé na toto ročné obdobie, no zima sa opäť hlási o slovo. Už v najbližších dňoch sa mimoriadne ochladí. Najnovšie meteorologické výstupy naznačujú, že zmena počasia môže byť ešte výraznejšia, než sa predpokladalo pred pár dňami.

13.02.2026 14:40
Je tu výrazné oteplenie, ale onedlho sa to otočí
Užite si teplé počasie, kým je. Čoskoro sa na Slovensko opäť natlačí studený vzduch. Kedy?

Aktuálne do našej oblasti od západu prúdi teplý vzduch, ktorý prináša i nadpriemerné teploty a slnko. Situácia sa však čoskoro zmení. Nad Európou sa začne striedať teplá a studená vzduchová hmota, pričom prvý výrazný teplotný zlom nastane už počas víkendu, píše portál imeteo.sk.

V sobotu ráno bude prevažne jasno, no na západe a východe krajiny sa môže miestami vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. V priebehu dňa teploty vystúpia na netypicky vysoké hodnoty – najmä na západnom Slovensku sa môžu priblížiť až k +14 °C. Teplotná mapa tak bude pripomínať skôr jar než polovicu zimy, informovali meteorológovia.

Otužilec na Kuchajde, skúsite tiež? Aj takto vyzerá zima v tomto roku
Pred týždňom mrzlo až prašťalo, ale tento otužilec sa k vode na bratislavskej Kuchajde predsa len presekal.

Zásadná zmena príde v noci zo soboty na nedeľu, keď cez naše územie začne prechádzať studený front sprevádzaný zrážkami. Následne za ním začne prúdiť podstatne chladnejší vzduch.

S príchodom studeného vzduchu sa vrátia aj výrazné nočné mrazy. Teploty môžu v niektorých oblastiach podľa imeteo.sk klesnúť až k –20 °C a mrazivé počasie by malo pretrvať približne do utorka. Následne sa očakáva postupné oteplenie, no podľa aktuálnych predpokladov nepôjde o dlhodobý trend. Po krátkom zmiernení môže opäť prísť ďalšia studená vlna, ktorá sa rýchlo rozšíri a prinesie ochladenie aj o viac ako 13 °C.

Kým sobota bude pôsobiť takmer jarne, nedeľná teplotná mapa už prinesie úplne odlišný obraz – na viacerých miestach sa opäť očakávajú silné mrazy.

