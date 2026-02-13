Politológ reaguje na ospravedlnenie Matoviča: Hovorí to o osobnej kultúre poslancov, časti voličov zjavne vyhovuje

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič sa dnes v parlamente „ospravedlnil po svojom“. Namiesto klasického priznania chyby Gašparovi a koalícii venoval tvrdé slová. „Trhnite si nohou,“ vyhlásil. Kritizoval tak disciplinárne konania mandátového a imunitného výboru, ktoré proti nemu inicioval podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
Podľa politológa Juraja Marušiaka zo Slovenskej akadémie vied takéto správanie nesúvisí s pojmom „politická kultúra“, ale s kultúrou v politike. „Hovorí to o osobnej kultúre jednotlivých politických aktérov, ktorá však zjavne časti voličov vyhovuje,” uviedol.
Parlament podľa neho vždy slúžil nielen ako inštitúcia, ktorej náplňou je schvaľovanie zákonov, ale aj ako fórum, na ktorom sa jednotliví politici rozličným spôsobom predvádzali. „Z tohto hľadiska slovenský parlament nie je žiadnou výnimkou, vulgarizmy a dokonca bitky nie sú ojedinelé vo svete a boli aj súčasťou parlamentných rokovaní v prvej ČSR,” vysvetľuje.
Upozorňuje aj na to, že v minulosti v parlamente odznievali „oveľa horšie invektívy”. Za problémy, ktoré sú oveľa vážnejšie ako „osobná kultúra poslancov”, Marušiak považuje zmeny rokovacieho poriadku či odkladanie hlasovania o dôvere vláde napriek platným zákonom a podobne.