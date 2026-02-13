Pravda Správy Domáce Rubio mieri na Slovensko. Odkázal, že s Ficovou vládou sa porozpráva o tom, čo sa musí stať

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio bude počas svojej nedeľňajšej návštevy Bratislavy rokovať so slovenskými predstaviteľmi aj o odstrihnutí sa od ruských energetických surovín. Uviedol to vo štvrtok vo výstupe pre novinárov pred odletom na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu (MSC).

13.02.2026 16:14
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio
Šéf americkej diplomacie na novinársku otázku, či plánuje na Slovensku a v Maďarsku naliehať na ukončenie nákupov ruských energetických surovín, uviedol, že „s nimi bude viesť tieto rozhovory“. „Porozprávame sa s nimi o tom, čo sa musí stať,“ doplnil.

Fico o stretnutí s Trumpom a ceste do USA (Video z 18.01.2026)
Video
Premiér Robert Fico, ktorý sa stretol s americkým prezidentom, označil cestu do USA a rokovanie s Trumpom za suverénne, sebavedomé a pre Slovensko dôležité z hľadiska energetickej bezpečnosti. / Zdroj: FB Roberta Fica

„Nebudem rozoberať, čo budeme na týchto stretnutiach hovoriť. Predovšetkým sú to krajiny, ktoré sú s nami veľmi silné, veľmi spolupracujú so Spojenými štátmi, úzko s nami spolupracujú. Bola to dobrá príležitosť navštíviť ich. Sú to dve krajiny, v ktorých som nikdy nebol,“ odpovedal Rubio na doplňujúcu otázku.

Amerického ministra sa predtým spýtali, či do Maďarska cestuje, aby pomohol premiérovi Viktorovi Orbánovi v prieskumoch verejnej mienky. „Prezident (Donald Trump) povedal, že ho veľmi podporuje, a my tiež, ale samozrejme sme túto návštevu plánovali ako bilaterálnu. Predtým prišli do USA, minulý rok, koncom minulého roka. Povedali sme im, že keď budem mať príležitosť, navštívim ich, a toto je najlepšia príležitosť. Je to veľmi blízko (od Mníchova),“ uviedol Rubio.

„Zastavíme sa aj na Slovensku, s nimi sme sa stretli koncom minulého roka na Floride, alebo začiatkom tohto roka – už si nepamätám – počas sviatkov. Tak sme im tiež povedali, že sa zastavíme. Takže bolo logické, že sme to pridali k tejto ceste,“ konštatoval.

Fico chce žalovať Európsku úniu. Dôvodom je zastavenie dodávok ruského plynu (Video z 19.11.2025)
Video
Zdroj: TASR

Rubio sa cez víkend zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, odkiaľ odcestuje do Bratislavy na stretnutia s predstaviteľmi slovenskej vlády. Rokovať by s nimi mal o regionálnej bezpečnosti, jadrovej energetike, NATO či o modernizácii slovenskej armády.

