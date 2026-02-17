Davos očami Slovenky. O čom debatovali svetoví lídri, keď sa vypli kamery?

Slovenka žijúca v Severnej Amerike založila ešte ako 14-ročná firmu Xatoms na vývoj technológie na čistenie vody. Forbes ju pred viac ako rokom zaradil medzi 30 najúspešnejších ľudí v jej veku. Najnovšie sa jej podarilo dostať sa medzi najznámejšie tváre svetovej politiky, keď ju pozvali na Svetové ekonomické fórum v Davose.Čítajte viac Nemám za sebou bohatých rodičov, je za mnou tvrdá drina, hovorí Slovenka. Ako 14-ročná založila firmu, dnes má miliónové príjmy
Medzi amerického prezidenta Donalda Trumpa či kanadského premiéra Marka Carneyho sa nedostala náhodou. Firmu Xatoms totiž vybrali ako globálneho víťaza Water Resilience Challenge. Išlo o jednu z hlavných výziev ekonomického fóra zameranú na bezpečnosť vody. Ako víťazi získali podporu na nasledujúce tri roky.
Vďaka oceneniu dostala špeciálny VIP vstup, ktorý jej umožnil vstup do Kongresového centra v Davose, kde prebiehali najdôležitejšie diskusie a stretnutia so svetovými lídrami, hlavami štátov a vrcholovými predstaviteľmi globálneho biznisu.
„Tento typ akreditácie umožňuje nielen účasť na vystúpeniach, ale v niektorých prípadoch aj osobné rozhovory a stretnutia v užšom kruhu, často aj za zatvorenými dverami. Prostredie je veľmi komunitné a lídri sú tam oveľa dostupnejší, než by si verejnosť bežne predstavovala. Zároveň som aj vystúpila na pódiu a prezentovala moju firmu a technológiu,“ uviedla pre Pravdu.
Viac policajtov ako hostí
Na bezpečnosť prítomných dohliadalo množstvo príslušníkov ozbrojených zložiek. Miestami sa zdalo, že v Davose je viac policajtov a ostreľovačov ako návštevníkov summitu. Diana priblížila, že pri každom vstupe do budovy sa kontrolovalo, či sa tvár osoby zhoduje s akreditačným preukazom.
„Celý proces veľmi pripomínal letiskové kontroly – skenovanie, odkladanie tekutín, opakované prechody bezpečnostnými rámami. Kontrola prebiehala pri každom vstupe, aj viackrát denne. Nebolo možné mať pri sebe ostré predmety ani väčšie tašky,” vymenovala.
Mimoriadne prísne opatrenia sa vystupňovali s príchodom šéfa Bieleho domu. „V deň, keď vystúpil Donald Trump, boli opatrenia ešte výraznejšie sprísnené a veľká časť mesta bola prakticky uzavretá. Presun z Klosters do Davosu, ktorý bežne trvá 15 až 20 minút, sa v ten deň natiahol až na takmer dve hodiny,” ozrejmila.
Fotka s Carneym
K najvýraznejším rečníkom tohtoročného fóra patril premiér Kanady Mark Carney. Mnohí analytici označili jeho vystúpenie za historický prejav Davosu. Predtým, ako zožal masívny potlesk citoval bývalého českého prezidenta a disidenta Václava Havla, podporil Grónsko a povzbudil menšie krajiny, aby našli silu nepodriadiť sa záujmom mocných.
S premiérom Kanady, ktorý je v úrade necelý rok a nahradil v kresle Justina Trudeaua, mala možnosť na chvíľu debatovať aj mladá vedkyňa. Carney bol podľa nej jedným z mála rečníkov, ktorí získali standing ovation. Ako prezradila, zhovárali sa spolu o budúcnosti kanadských startupov, podpore clean-tech firiem aj nutnosti silnejšej globálnej prezentácie Kanady.
„Vyjadril veľkú podporu spoločnostiam ako Xatoms a ocenil, že práve my reprezentujeme Kanadu na Svetovom ekonomickom fóre. Tento rok sme boli jediným kanadským startupom v Davose, čo z tohto stretnutia urobilo mimoriadne silný a osobný moment. Mark Carney je dlhodobým podporovateľom inovácií v oblasti klímy a udržateľnosti,” vyzdvihla Diana.
Najinšpiratívnejšie stretnutia
Neboli to len politici, ktorí mali v Davose nabitý program. Diana sa už v prvý deň stretla s predstaviteľmi takzvanej CEO Alliance. Ide o skupinu lídrov firiem, ktorí sa zaviazali k zrýchlenému prechodu na čistú energiu a ďalším klimatickým cieľom. Za jedným stolom tak sedela s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie firmy sveta ako PepsiCo, Ecolab, GAP či AstraZeneca.
Veľké globálne firmy dnes podľa nej viac riešia udržateľnosť, recykláciu vody a znižovanie environmentálnej záťaže. Materiály na čistenie vody, ktoré objavuje Diana pomocou umelej inteligencie a kvantovej chémie, sa aktivujú slnečným alebo viditeľným svetlom. Xatoms má podľa jej slov dnes už viac ako 25 objavených materiálov a s každým novým objavom rozširujú spektrum kontaminantov, ktoré dokážu odstrániť.
„Záujem zo strany týchto firiem bol výrazný a viaceré stretnutia už viedli k následným rokovaniam. Pre tieto spoločnosti je voda strategickou témou a vidia v našich technológiách reálny potenciál na zlepšenie ich environmentálneho dopadu,” priblížila.
Z oficiálnych prejavov na pódiu ju však najviac oslovil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. „V čase, keď sa mnohé prejavy sústreďovali na mocenské či strategické témy, jeho vystúpenie bolo veľmi odvážne, autentické a zamerané na realitu vojny na Ukrajine a hodnoty, ktoré dnes skutočne rozhodujú,” vyzdvihla.
Čo kamery nezachytili
V zákulisí podľa Diany jednoznačne dominovala politika, najmä v súvislosti s prejavom Donalda Trumpa. „V Davose prebiehali protesty a miestni obyvatelia vyvesili na horských svahoch nad mestom nápisy „No Kings“, ktoré reagovali na aktuálne politické napätie v USA,” opísala.
Mimo dohľadu kamier sa však najviac diskutovalo o geopolitike – o USA, vojne na Ukrajine, Rusku, Blízkom východe a otázke Grónska. „Hoci je Davos tradične spájaný s klimatickými témami, tento rok bola pozornosť výrazne viac presunutá na politiku. Zúčastnilo sa rekordné množstvo CEO (šéfov, riaditeľov, ľudí z vysokých pozícií, poz. red.) a viac než 65 hláv štátov a vlád,” vysvetlila.
AI ako kľúčový nástroj
Za posledný rok sa Dianin tím rozšíril najmä o technickú časť, aktuálne má 12 zamestnancov. Prijali k sebe odborníkov s doktorátmi z Oxfordu, bývalých profesorov aj špičkových expertov na výpočtové objavovanie materiálov. Hovorí, že jej tím dnes patrí v Kanade medzi najlepšie odborné skupiny v tejto oblasti a naberajú aj ďalšie talenty.
Diana sa domnieva, že vo svete existuje mnoho kvalitných technológií, no často chýba prepojenie medzi výskumom a reálnou implementáciou. Navyše, mnohé riešenia nie sú ešte dostatočne otestované v reálnych podmienkach alebo nemajú financie na komercializáciu.
„Vodný sektor je zároveň jedným z najmenej financovaných segmentov climate-techu a v niektorých krajinách je problémom aj korupcia. Riešenia preto musia začínať na lokálnej úrovni, v spolupráci s verejným aj súkromným sektorom,” podotkla.
Hoci v Kanade študuje aj pracuje, zvažuje aj projekty na Slovensku, ktoré zápasí s množstvom či už menších, alebo väčších environmentálnych záťaží. „Radi by sme nadviazali spoluprácu s lokálnymi partnermi, aby sme lepšie pochopili špecifické typy kontaminantov vo vode a mohli technológiu prispôsobiť miestnym potrebám,” povedala.
Okrem pitnej vody sa dnes sústreďujú aj na priemyselné odpadové vody, ako aj na ťažobný, poľnohospodársky či textilný sektor. Kľúčovým nástrojom je pre nich umelá inteligencia. „Ak sa používa eticky a zodpovedne, dokáže výrazne urýchliť vedecký pokrok. Umožňuje nám rýchlejšie analyzovať veľké dátové súbory a identifikovať sľubné materiály. Nespoliehame sa na ňu slepo – vždy je kombinovaná s experimentálnou validáciou a odborným dohľadom vedcov. Práve táto kombinácia je základom nášho úspechu,” dodala.