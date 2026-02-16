Kto zaberá miesta v garáži NR SR? Matovič vraj nemá kde zaparkovať svoj Raptor

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič tento týždeň počas rokovania parlamentu upozornil na problém s parkovaním v podzemnej garáži NR SR. Tvrdil, že poslanci majú opakovane problém nájsť voľné miesto, najmä ak prichádzajú na poslednú chvíľu pred hlasovaním.
„Či sú to koaliční alebo opoziční poslanci, veľakrát sme zažili situáciu, že sa tam nedá zaparkovať. Zároveň vieme o tom, že Úrad na ochranu ústavných činiteľov tam má de facto odstavné parkovisko pre rôzne staré vládne limuzíny. To asi nie je úplne správne mať v poslaneckej garáži,“ uviedol Matovič. Má ísť o staršie vládne limuzíny, ktoré podľa jeho slov zaberajú parkovacie miesta určené pre poslancov. Upozornil aj na to, že niektoré autá podľa neho stoja na rovnakých miestach dlhodobo. „Niektorí poslanci to evidentne využívajú ako odstavné parkovisko,“ dodal.
Za problém považuje aj nastavenie systému parkovacích kariet. Podľa Matovičových slov je možné, aby na jednu poslaneckú kartu vstúpilo do garáže viacero vozidiel. „Je hlúpe, keď sa stane, že je niekde zápcha a na poslednú chvíľu chcete prísť, a zrazu tam nemáte kde zaparkovať,“ povedal. Kriticky sa k vládnym vozidlám vyjadril aj Jozef Pročko (hnutie Slovensko). Tvrdí, že limuzíny skutočne zaberajú poslanecké miesta a mali by parkovať inde. „Majú vyhradené miesta z druhého vchodu, ale idú sem a zaparkujú tu. Ale tu nemajú čo robiť,“ povedal.
Deficitné miesta
Podľa Pročka býva situácia s parkovaním niekedy „naozaj veľmi, veľmi krutá“. Poslanci sa dokonca začali obviňovať z toho, kto ako parkuje. „Pani Cigániková, aj keď sú voľné miesta, zaparkuje tak, že zablokuje vždy všetkých,“ vyčítal poslankyni strany SaS.
Problém na parkovisku však evidujú nielen Matovičovci, ale aj iní poslanci. Ironické je, že prstom poukazujú rovno na autora sťažnosti. „Je úsmevné, že sa sťažuje práve Igor Matovič, ktorý zaberá štandardne dve až tri parkovacie miesta so svojím veľkým Raptorom,“ poukázal poslanec Michal Sabo (PS). Sám na poslaneckých miestach neparkuje, pretože má elektrické auto, ktoré sa v garáži nabíjať nedá.Čítajte viac VIDEO: Trhnite si nohou. Matovič namiesto ospravedlnenia zaútočil na Gašpara
Nie všetci členovia zákonodarného zboru sa však zhodnú, prečo je parkovisko NR SR v istých obdobiach preplnené. Kým niektorí tvrdia, že príčinou je systém, ktorý umožňuje vstup viacerým autám na kartu jedného poslanca, iní hovoria, že karta je viazaná len na jedno vozidlo. „Tá karta sa nedá použiť na druhé vozidlo tak, aby prešli dve vozidlá do garáže,“ vysvetlil poslanec Zdenko Svoboda (Hlas). Osobnú skúsenosť s nedostupným parkovaním nemá, no od kolegov túto informáciu zachytil.
Poslanec Marián Saloň (Smer) naopak tvrdí, že technicky to možné je a na jednu kartu sa dá do parkoviska vojsť viackrát. „Neviem o nejakom konkrétnom poslancovi alebo niekom inom, ktorý by to takto robil,“ dodal.
Poslanec Marián Viskupič (SaS) si myslí, že dostupnosť miesta závisí aj od toho, kedy poslanci prichádzajú do práce. „Ja chodím do práce ráno, mne sa ešte nestalo, že by som nezaparkoval. Možno keď niekto chodí na obed, môže sa stať, že to parkovisko je plné,“ povedal.
Nezaradený Roman Malatinec naopak o tomto probléme ani nepočul. „Vždy si nájdem miesto na zaparkovanie, takže nevidím problém. Ak tam aj stojí nejaká limuzína, tak to možno má nejaké opodstatnenie. Ani som sa nad tým nezamýšľal, poviem vám pravdu,“ opísal situáciu.
Aj Raši je nespokojný
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas) reagoval, že vedenie parlamentu už situáciu preveruje. „Začali sme to riešiť, mali sme presne tento podnet. Robíme revíziu, kto tam stojí, aj z úradu ochrany, aj z ostatných poslancov,“ reagoval na Matovičovu sťažnosť v pléne.
Tlačové oddelenie Národnej rady však tieto informácie nemá a tvrdí, že staré limuzíny v garážach vôbec nie sú. „Nie je pravdou, že by boli v podzemných garážach odparkované staré ‚vládne‘ vozidlá Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Tieto informácie sa nezakladajú na pravde,“ uviedlo v stanovisku.
Podľa kancelárie parlamentu môžu v podzemnej garáži parkovať iba oprávnené osoby a vozidlá s vydaným parkovacím povolením. Režim parkovania označila za internú záležitosť a z bezpečnostných dôvodov odmietla poskytovať ďalšie podrobnosti. Samotný Úrad na ochranu ústavných činiteľov na naše otázky neodpovedal.
Do poslaneckej garáže sme sa snažili dostať, aby sme sa o probléme s parkovaním presvedčili na vlastné oči. Tlačové oddelenie nám však prístup neumožnilo – z bezpečnostných dôvodov.
Koľko by mohli ušetriť na „odstavnom parkovaní“?
Ak by niektorí poslanci skutočne využívali podzemnú garáž parlamentu ako dlhodobé odstavné parkovisko, ušetrili by tým nemalé sumy v porovnaní s parkovaním v bežných mestských zónach.
Budova Národnej rady SR sa nachádza v zóne, kde sú ceny parkovania najvyššie v celom hlavnom meste. Pokiaľ nejde o rezidentov, poslanci by za hodinu parkovania zaplatili dve eurá. Rokuje sa často aj do polnoci a za jeden deň by tak poslanci mohli ušetriť až 32 eur. V zóne sa okrem toho nemôže parkovať dlhšie než 48 hodín. Ak sa tento limit presiahne, vozidlo môže byť odtiahnuté.Čítajte viac Využívate ako bezplatné parkovisko v Bratislave Avion? Od apríla už nebudete
Pokiaľ ide o rezidentov, tí musia v systéme regulovaného parkovania v Bratislave (PAAS) za dlhodobé parkovanie v centre či jeho širšom okolí platiť desiatky až stovky eur mesačne. V závislosti od lokality, tarify a počtu vozidiel sa suma môže pohybovať v rozmedzí 39 až 150 eur mesačne v zóne trvalého pobytu rezidenta.