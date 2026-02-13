Vo Vysokých Tatrách opäť zabíjala lavína. Pod Gerlachom vyhasol život muža

„Dnes v popoludňajších hodinách došlo vo vysokohorskom prostredí v lokalite Lavínová lávka na Gerlachovskom štíte k pádu lavíny, pri ktorej prišiel o život 32-ročný muž z Českej republiky,“ uviedla polícia s tým, že prípadom sa intenzívne zaoberá.
Doplnila, že vzhľadom na prebiehajúce úkony momentálne nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
Presne pred týždňom lavína vo Vysokých Tatrách zabila dvoch turistov z Maďarska vo veku 37 a 38 rokov. Tragédia sa stala krátko po 11.00 h v oblasti Zlomiskovej doliny pod vrcholom Tupá.
Horská záchranná služba vtedy opísala zásah, ku ktorému došlo pri odtrhnutí lavíny po zaťažení horolezcami v severozápadnej stene Tupej. „Dve osoby lavína strhla a padali približne 400 metrov v kombinovanom teréne. Následne ostali kompletne zasypané. Disponovali však lavínovou výbavou a do príchodu horských záchranárov začala skupina horolezcov prítomná v doline s takzvanou kamarátskou pomocou,“ uviedla HZS.
Horskí záchranári požiadali o súčinnosť Vrtuľníkovú záchrannú a zdravotnú službu, ktorej sa však pre nepriaznivé podmienky nepodarilo vzlietnuť. Záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry preto smerovali na miesto lavínovej nehody pozemne.
Svedkom pádu lavíny pod masívom Tupej, ktorí prehľadávali lavínisko, sa podarilo obe zasypané osoby lokalizovať a spod lavínového nánosu vyslobodiť. Starší z Maďarov však v dôsledku pádu v lavíne utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. „Jeho spolulezec nemal prítomné základné životné funkcie, nálezcovia preto začali s laickou, telefonicky riadenou KPR v súčinnosti s tiesňovou linkou 155. Žiaľ, aj napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených sa muža nepodarilo zachrániť,“ dodali horskí záchranári.
Príslušníci HZS telesné pozostatky maďarských horolezcov transportovali do Starého Smokovca, kde ich následne odovzdali príslušníkom polície.