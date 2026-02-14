Lajčák odmieta, že by mal niečo spoločné s poslednou Epsteinovou partnerkou, alebo jej slovenským občianstvom

„S danou osobou a jej údajným slovenským občianstvom nemám nič spoločné,“ uviedol Lajčák pre TASR.
SNS žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby zabezpečil preverenie a verejne potvrdil alebo vyvrátil medializovanú informáciu o údajnom slovenskom občianstve Shulyakovej, pôvodom z Bieloruska, ktorej malo z Epsteinovho dedičstva pripadnúť 100 miliónov dolárov, 48 diamantov a viaceré nehnuteľnosti. V prípade, že naň nemala nárok, žiadajú národniari jeho odňatie a vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí jej ho pomohli získať. SNS zároveň vyzvala Lajčáka, keďže bol uvedený v zozname osôb, ktoré mali pomáhať Epsteinovi aj po jeho zatknutí, aby sa verejne vyjadril, či sa v jej prípade podieľal na získaní slovenského občianstva.