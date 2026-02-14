Pravda Správy Domáce V potoku v Kremnici našli telo muža. Lekár nevylúčil cudzie zavinenie

V potoku v meste Kremnica našli v piatok popoludní telo muža bez známok života. Prípadom sa zaoberá polícia, nariadená bola súdna pitva. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

14.02.2026 14:32
„Na miesto bol privolaný ohliadajúci lekár, ktorý na mieste nevylúčil cudzie zavinenie smrti muža a pre určenie presnej príčiny úmrtia bola nariadená súdna pitva,“ priblížia polícia s tým, že prípad vyšetruje ako prečin usmrtenie.

