Kaliňák: Európa musí zásadne zvýšiť svoju autoritu. Aj Európa môže mať svoje bezpečnostné záujmy

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) vyhlásil, že v čase, keď veľmoci presadzujú svoje bezpečnostné záujmy, EÚ musí zásadne zvýšiť svoju autoritu v rámci medzinárodných vzťahov. Kaliňák si myslí, že aj Európa vie mať svoje bezpečnostné záujmy a vie zadefinovať svoje priority.
Kaliňák: EÚ stojí na historickej križovatke
Kaliňák tvrdí, že buď EÚ zásadne zvýši svoju autoritu a sebavedomie, alebo sa celá EÚ stane fiaskom. / Zdroj: Facebook
Minister by privítal od lídrov veľkých štátov posun od neutrálnosti a absolútnej politickej korektnosti k tvrdším vyhláseniam.
Za hlavnú agendu na stretnutiach s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom označil dohodu o výstavbe nového jadrového bloku.
Kaliňák sa dotkol aj muničnej zmluvy a očakáva, že sa čoskoro pripoja ďalšie krajiny, ktoré budú od Slovenska muníciu odoberať.