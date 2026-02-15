Tri dôvody proti odvolaniu: Balogh hovorí o nezákonnosti rozhodnutia Žilinku, prokuratúra vec uzavrela

Balogh sa svoje odvolanie z funkcie snaží zvrátiť prostredníctvom správnej žaloby, ktorú podal proti rozhodnutiu generálneho prokurátora minulý štvrtok na Správnom súde v Bratislave.
Tri hlavné dôvody
Balogh tvrdí, že na ochranu svojich práv bude využívať všetky zákonné prostriedky, pričom správna žaloba je jedným z nich. V tejto žalobe poukazuje na tri hlavné dôvody, ktoré podľa neho odôvodňujú nezákonnosť generálneho prokurátora.
Balogh upozorňuje, že rozhodnutie Žilinku je nepreskúmateľné pre jeho nedostatočné odôvodnenie, pričom mu chýba popis skutkových zistení, na ktorých je odvolanie založené, a ich prepojenie s príslušnými zákonnými ustanoveniami, ktorých porušenie malo byť dôvodom na jeho odvolanie z funkcie.
Podľa Balogha neexistujú zákonné dôvody na jeho odvolanie. Voči kritike ohľadom zabezpečovania nábytku pre krajskú prokuratúru predložil dôkazy, ktoré podľa neho jasne vyvracajú jeho zodpovednosť. Takýto dôvod odvolania uvedený generálnym prokurátorom považuje Balogh za ničím nepodložený a navyše zástupný, pričom tvrdí, že skutočným dôvodom na jeho odvolanie bol jeho odpor k nezákonným postupom generálneho prokurátora v politicky exponovaných kauzách.Čítajte viac Poslancom poslal listy o údajných zásahoch Žilinku do prípadov Gedru a Ficovho švagra. Prokurátori žiadajú Baloghov koniec, ten reagoval
Balogh v žalobe tiež poukazuje na to, že mu nebol zo strany generálneho prokurátora poskytnutý adekvátny čas na uvedenie argumentov, ktoré spochybňujú dôvod odvolania uvádzaný v rozhodnutí o odvolaní z funkcie, pričom Rada prokurátorov podľa jeho názoru nezákonne rozšírila dôvody odvolania o politizáciu a poškodenie dobrého mena prokuratúry. Podľa neho toto automaticky spôsobuje nezákonnosť rozhodnutia generálneho prokurátora.
Balogh zároveň uviedol, že sa obrátil na Národnú radu, aby prostredníctvom relevantného výboru objasnila skutkový stav pokiaľ ide o ním uvádzané nezákonné postupy generálneho prokurátora a umožnila preverenie jeho argumentov, ktoré chcel preukázať predložením konkrétnych dôkazov.
Dodáva, že jeho listy adresované predsedovi (brannobezpečnostného – pozn. red.) výboru boli podané v súlade s jeho povinnosťou mlčanlivosti ako prokurátora a že doteraz neboli závažné skutočnosti týkajúce sa rezortu prokuratúry, na ktoré poukazuje, preverené žiadnym orgánom. Podľa Balogha jeho zámer nie je politizácia kauzy, ale ochrana svojich práv a upozornenie na postupy presahujúce zákonný rámec.
„K dôvodom, pre ktoré bol odvolaný bývalý krajský prokurátor v Žiline Tomáš Balogh, sa generálny prokurátor podrobne vyjadril na Výbore pre bezpečnosť a obranu NR SR. Odvolanie odporučila generálnemu prokurátorovi aj Rada prokurátorov SR. Uvedené považujeme za uzavreté,“ uviedla v stručnom stanovisku pre Pravdu hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
Okolnosti odvolania
Dôvody odvolania Balogha z funkcie majú súvisieť s procesom zabezpečovania kancelárskeho nábytku pre Krajskú prokuratúru v Žiline. Rada prokurátorov sa ešte vlani koncom novembra stotožnila s návrhom Žilinku a odporučila odvolať Balogha z funkcie.
Ako vyplýva zo stanoviska rady, manažérske zlyhania Balogha, ktorými argumentoval Žilinka, boli v priebehu konania umocnené postupom, ktorý rada vyhodnotila ako nezlučiteľný s postavením vedúceho prokurátora, ktorý viedol k zásadnej strate dôvery a poškodeniu dobrého mena prokuratúry.
Prvým dôvodom je podľa rady závažné porušenie zákonov a interných predpisov v hospodárskej oblasti. Zároveň sa Balogh podľa rady dopustil ohrozenia vážnosti prokuratúry, politizácie a rezignácie na zákonné záruky.
Žilinka avizoval odvolanie Baloga v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur. „Nebolo vykonané žiadne verejné obstarávanie, ktoré v prípade nadlimitných zákaziek zákon predpokladá,“ zdôraznil Žilinka v novembri na pôde parlamentného brannobezpečnostného výboru.
K nápravne zákonného stavu podľa neho došlo až po zásahu Generálnej prokuratúry. Balogh naopak trvá na tom, že dôvod jeho odvolania súvisiaci s procesom zabezpečovania kancelárskeho nábytku pre Krajskú prokuratúru v Žiline nebol podložený relevantnými argumentmi.
Balogh: Absurdná situácia
"Opakovane konštatujem, že ide o dôvod zástupný vo vzťahu k skutočnému dôvodu odvolania, spočívajúceho v mojej rezistencii k zasahovaniu do výkonu dozoru prokurátora v trestnom konaní v tzv. politicky exponovaných veciach spôsobom presahujúcim rámec zákona zo strany pána generálneho prokurátora, a to aj prostredníctvom vedúcich prokurátorov Generálnej prokuratúry SR. Takéto zásahy realizované formou vydávania nezákonných ústnych pokynov smerujúcich k právnej kvalifikácii konania, spôsobu rozhodnutia a času skončenia veci bez ohľadu na zistený skutkový stav som kedykoľvek ochotný preukázať predložením objektívnych dôkazov, čomu však aktuálne bráni povinnosť mlčanlivosti prokurátora, ktorej ma môže zbaviť, paradoxne, iba pán generálny prokurátor,“ vyhlásil Balogh.Čítajte viac Kauza nábytku eskaluje. Balogh odmieta obvinenia, hovorí o tlaku od Žilinku a žiada zbavenie mlčanlivosti
Maroš Žilinka doposiaľ Balogha nezbavil povinnosti mlčanlivosti aj napriek tomu, že bol o to opakovane žiadaný predsedom brannobezpečnostného výboru. Balogh tvrdí, že takýmto postupom došlo k absurdnej situácii kedy o tom, či budú preverené závažné skutočnosti týkajúce sa postupov generálneho prokurátora rozhodol sám generálny prokurátor, voči ktorému podľa neho smerujú predmetné podozrenia.
Balogh v minulosti adresoval brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica (Smer) Svetozára Chabadu. Za tvrdeniami Balogha stojí aj prokurátor Martin Kováč.Čítajte viac Žilinský krajský prokurátor obvinil Žilinku zo zasahovania do trestných stíhaní. Ten to odmieta