Generálna prokuratúra podľa Fica vstúpila do politického súboja. Koalícia možno ešte „prekope“ novelu o kajúcnikoch

„Opätovne uvažujeme, ako upraviť postavenie gaunerov, kajúcnikov, udavačov," vyhlásil Fico. Kajúcnici sú totiž podľa neho schopní v mene svojej vlastnej záchrany urobiť čokoľvek a ublížiť iným ľuďom. Fico tiež skonštatoval, že kajúcnici, ako napríklad František Imrecze, Bernard Slobodník alebo Ľudovít Makó, majú dnes plnú podporu generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten totiž v súvislosti s novelizáciou podal podanie na ÚS SR.
Premiér zároveň hovoril o názorovom prevrate generálneho prokurátora. „Vstúpila generálna prokuratúra a prokuratúra ako taká do politického súboja. Jednoznačne prokuratúra sa postavila na stranu opozície," uviedol Fico aj v súvislosti so stanoviskom generálnej prokuratúry k stavu vyšetrovania korupcie alebo rozhodnutiami bratislavskej krajskej prokuratúry vo veci darovania vojenskej techniky Ukrajine. „My to sledujeme a aj preto sme zopakovali naše stanovisko, že generálny prokurátor nemá našu žiadnu dôveru," vyhlásil premiér.
Fico v súvislosti s problematikou kajúcnikov zároveň povedal, že rozhodnutie ústavného súdu o pozastavení účinnosti novely vláda rešpektuje. „Myslím si však, že keby sudcovia ÚS SR na vlastnej koži zažili to, čo sme zažívali my v rokoch 2020 až 2023, tak by nikdy takéto rozhodnutie nevydali," dodal Fico.
Ústavný súd SR rozhodol o pozastavení účinnosti novely Trestného zákona, ktorá sa prostredníctvom zmien v Trestnom poriadku týka využívania spolupracujúcich osôb. V dôsledku účinnosti novely by totiž podľa súdu „bezpochyby došlo k zásahom do množstva prebiehajúcich trestných konaní s potenciálom ohroziť subjektívne práva poškodených, ako aj subjektívne práva samotných spolupracujúcich obvinených".
Gašpar: Musíme hovoriť o konkrétnych zlyhaniach
Tibor Gašpar sa vo svojom vystúpení zameral na procesnú stránku vyšetrovaní a fungovanie inštitúcií. Zdôraznil, že cieľom súčasných legislatívnych zmien nie je amnestia, ale nastolenie spravodlivosti.
Gašpar poukázal na prípady, kde podľa neho dochádzalo k manipuláciám s výpoveďami kajúcnikov. Zdôraznil potrebu posilniť práva obvinených a zabezpečiť, aby väzba nebola používaná ako mučiaci nástroj.
Avizoval, že za preukázané porušenia zákona v rámci vyšetrovaní musí byť vyvodená konkrétna disciplinárna aj trestnoprávna zodpovednosť.
Kaliňák: Obnovujeme dôveru v inštitúcie
Robert Kaliňák podčiarkol politický rozmer situácie a uviedol, že rezort obrany aj celá vláda stoja za krokmi, ktoré majú ozdraviť verejný život.
Podľa Kaliňáka je nevyhnutné zastaviť trend, kedy sa politika robila prostredníctvom trestných oznámení. Uviedol, že slovenská vláda komunikuje s európskymi partnermi a vysvetľuje opodstatnenosť prijatých reforiem, ktoré sú v súlade s európskymi štandardmi.
„Naším cieľom nie je nič iné, len aby sa pravidlá hry vrátili do civilizovaných koľají, kde o vine a treste rozhodujú dôkazy, nie politická objednávka,“ vyhlásil Robert Kaliňák.