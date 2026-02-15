Drucker: Hlas chce v najbližších voľbách obhájiť výsledok z tých predošlých

„Ja si plne uvedomujem, že padajú preferencie v zásade celej vláde v dôsledku konsolidácie," povedal Drucker s tým, že konsolidácia je však vecou zodpovednosti. Zároveň pripomenul komplikovanú ekonomickú situáciu v celej Európe. „Toto nie je šport, ktorý chceme robiť, ale budeme ho robiť. To je možno daňou za to," uviedol Drucker v súvislosti s poklesom preferencií Hlasu, ktorú naznačujú prieskumy.
Hlas však pôjde podľa Druckera do nasledujúcich volieb s „absolútnou ambíciou v nich kvalitne a dobre uspieť. „Ja osobne aj s mojimi kolegami sa určite chcem pozrieť do očí každému občanovi, s ktorým sa stretneme a ustáť si to, čo robíme," dodal minister.